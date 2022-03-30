失業男掐死女友、悶死雙胞胎 二審維持死刑宣判

台中市中區出租套房在2019年間，發生陳女母子三屍慘案，檢察官查出凶嫌陳男是陳女的同居男友，兩人育有非婚生的雙胞胎兒子，他因不滿陳女工作與異性曖昧不清，經常拋下2名幼子讓他獨自照顧，同年11月，陳不滿女友與異性糾纏，掐死陳女後，再將雙胞胎丟入洗衣機悶死，二審昨天宣判，仍維持一審刑度，判處死刑，褫奪公權終身，可上訴。

台中高分院認定，陳男承認犯行，檢察官與法務部法醫研究所法醫師解剖，認兩名幼童的死因是窒息、呼吸衰竭死亡，死亡方式為「他殺」，足見陳男當時殺意甚堅，有殺人之直接故意至明，犯行堪以認定，另外經草屯療養院鑑定結果，陳男犯行時，未因精神障礙或其他心智缺陷影響，導致辨識違法能力顯著降低或完全喪失。

合議庭認為，陳男殺害幼童的行為，惡性重大至極，視人命如草芥，對社會安全危害性極為重大，屬公民與政治權利國際公約第6條所稱「情節最重大之罪」，無從寬恕，而達於應與社會永久隔離之程度，認其此部分犯行毫無可逭，無從求其生等一切情狀，因此駁回上訴，維持一審原判，量處死刑，並宣告褫奪公權終身。

判決指出，陳男（31歲）落網後，供稱他2019年8月下旬失業，獨自在家照顧雙胞胎，加上同居的陳女擔任傳播妹，他心生醋，案發當日兩人發生口角，他情緒失控掐死陳女，再將雙胞胎塞入洗衣機悶死。

檢警採洗衣機內外的跡證，果然採到雙胞胎的DNA，與兇嫌陳男供稱將雙胞胎塞入洗衣機悶死情節吻合，證明陳確實將雙胞胎塞入洗衣機悶死；檢警採雙胞胎與兇嫌陳男的毛髮及血液做DNA比對，鑑定報告出爐，確認雙胞胎是陳嫌的親骨肉。

檢察官查出，陳男與陳女為同居的男女朋友，雙方育有年幼的雙胞胎兒子（2018年12月底出生），然陳男在2019年8月底失業無工作，在外積欠債務20多萬元，生活家計靠陳女從事傳播小姐陪酒維生。

2019年10月13日起，雙方共同租屋在台中市光復路的套房，除由陳女工作負擔家計外，陳女還每月給陳男1萬8000元償還債務，而陳男在租住處負責看護養育雙胞胎兒子，但陳男對陳女因工作與異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧有所怨懟。

2019年11月3日上午，兩人再因陳女與異性朋友糾纏不清起爭執，陳男徒手掐住陳女頸部，再坐騎在陳女身上，勒死陳女後，自知鑄下大錯，未知懸崖勒馬，認陳女已死，考量自己對外負債，將來恐無人照顧雙胞胎兒子。

同年月4日凌晨，陳男將毫無抵抗能力的兒子，陸續放入租住處的洗衣機，再塞入墊子、毛毯及蓋上洗衣機蓋，活活悶死雙胞胎兒子。陳男殺害陳女及雙胞胎兒子後，駕車離開租屋處，四處至網咖等處吃喝玩樂，至同月8日在彰化縣落網。