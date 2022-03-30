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影／酒駕新制明起罰更重 清水警拍短片告訴你差在哪

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

道路交通管理處罰條例第35條，今年1月28日修正公布，行政院以命令於31日實施；為加強宣導新法上路規範，台中市清水警分局特別製作酒駕短片，宣導新修法內容，提醒駕駛人勿酒駕、酒後找代駕或指定駕駛觀念。

台中市清水警分局特別製作酒駕短片，宣導新修法內容，提醒駕駛人勿酒駕、酒後找代駕或指定駕駛觀念。圖／台中清水警分局提供
台中市清水警分局特別製作酒駕短片，宣導新修法內容，提醒駕駛人勿酒駕、酒後找代駕或指定駕駛觀念。圖／台中清水警分局提供

清水警分局影片內容，以有酒後代駕、指定駕駛平安返家，及酒駕遭警酒測結果做對比，並帶出新修法酒駕內容，提醒民眾酒駕新修法內容。

(一)酒(毒)駕、拒絕酒測再犯累積期限從5年延長至10年。

(二)10年內2次酒駕的累犯，得公布其姓名、照片及違法事實。

(三)酒駕同乘者連坐罰罰鍰，由原本6百元以上至3千元以下，提高至6千元以上至1萬5千元以下罰鍰。

(四)租賃車業者已告知酒駕處罰規定，駕駛仍違規酒駕，依酒駕規定處罰再加重2分之1。

(五)酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照2年，肇事致人重傷或死亡，沒入車輛。

(六)酒駕重考駕照，登記配酒精鎖的汽車，才能領駕照，不依規定駕駛具有酒精鎖的汽車，罰鍰自6千以上1萬2千元以下，提高至6萬以上至12萬以下。

(七)駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測者處罰。

(八)車輛所有人明知駕駛人喝酒或吸毒，不予禁止駕駛，吊扣該車牌照期間由3個月改為2年。

清水警分局表示，今年1、2月已取締酒駕76件；春假連假將至，民眾聚餐小酌難免，但為避免有酒後駕車案件發生，將規劃取締酒後駕車專案，針對易發生酒駕肇事地點，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，高強度取締酒駕，以維護用路人交通安全，降低酒駕肇事發生。

清水警分局分局長游永中呼籲民眾，切勿以身試法酒後駕車，「開車不喝酒、喝酒不開車」，駕駛人除搭乘計程車外，可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有僥倖心理，以共同維護用路人生命財產安全。

酒駕 毒駕

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