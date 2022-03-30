影／酒駕新制明起罰更重 清水警拍短片告訴你差在哪

道路交通管理處罰條例第35條，今年1月28日修正公布，行政院以命令於31日實施；為加強宣導新法上路規範，台中市清水警分局特別製作酒駕短片，宣導新修法內容，提醒駕駛人勿酒駕、酒後找代駕或指定駕駛觀念。

台中市清水警分局特別製作酒駕短片，宣導新修法內容，提醒駕駛人勿酒駕、酒後找代駕或指定駕駛觀念。圖／台中清水警分局提供

清水警分局影片內容，以有酒後代駕、指定駕駛平安返家，及酒駕遭警酒測結果做對比，並帶出新修法酒駕內容，提醒民眾酒駕新修法內容。

清水警分局表示，今年1、2月已取締酒駕76件；春假連假將至，民眾聚餐小酌難免，但為避免有酒後駕車案件發生，將規劃取締酒後駕車專案，針對易發生酒駕肇事地點，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，高強度取締酒駕，以維護用路人交通安全，降低酒駕肇事發生。

清水警分局分局長游永中呼籲民眾，切勿以身試法酒後駕車，「開車不喝酒、喝酒不開車」，駕駛人除搭乘計程車外，可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有僥倖心理，以共同維護用路人生命財產安全。