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青松樂活董座掏空公司逾億逃美國通緝 未付員工資遣費
國內大型蔬果經銷及物流中心-嘉義縣青松樂活科技農業公司，去年4月底財務跳票倒閉，董事長呂政諺夫婦搭機出境，嘉義地檢署依背信、詐欺及侵占等罪偵辦，元月對潛逃美國的呂政諺及妻子張秀蘭發布通緝，夫妻涉掏空公司1億6229萬2543元，積欠33名員工逾200萬元資遣費，員工集體提告法院，縣府勞青處協助員工求償。
青松樂活宣稱要當「蔬果界台積電」，去年4月爆發挪用公款跳票，董事長呂政諺與妻子張秀蘭潛逃美國，檢方指揮嘉縣調查站偵辦，受理10多家受害蔬果盤商共被欠債逾3千萬元，全案還未偵結，清查掏空公司1億6229萬2543元，檢方發布通緝，調查局將通緝資訊放上外逃通緝犯查詢系統。
檢調追查，呂政諺夫妻孩子與父親呂清涼，在檢方發布境管前，搭機出境，檢方對呂政諺夫婦發布通緝，呂清涼未被通緝，據了解，呂清涼父子仍在努力尋求基金挹注，償還欠債。
縣府勞青處介入查處，資方去年發放4、5月薪水，資遣33名勞工，勞資2次調解因資方缺席不成立，青松申請歇業，縣府依違反大量解雇勞工保護法處罰。33名勞工提勞資爭議調解，勞工代表出席，資方缺席，員工平均40歲、年資3.1年，訴求資遣費及預告工資，合計200多萬元，提告法院，目前還在訴訟中。
勞青處說，雇主積欠工資、資遣費或退休金，要先申請勞資爭議，再依勞工請求進行歇業認定，核發證明給勞工，再由勞工持法院核發債權憑證，向勞保局申請工資墊償基金，發給勞工。
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