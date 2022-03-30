影／抓到了！署名「顏清標」恐嚇建商要錢 警循線逮人

台中市北屯區總太建設在今年1月24日，收到一封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐一億現金給媽祖，否則送慶記給您」並署名「董事長顏清標」，信封寄件者書明「大甲鎮瀾宮」；顏清標也在隔天發表聲明，此次以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響信譽，報警查辦，台中市刑大在28日循線前往太平區，查獲涉案李姓老翁，李疑涉其他恐嚇案件，全案正在釐清中。

台中市刑大表示，全案與轄區分局獲報後成立專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，經縝密調查，鎖定李姓老翁（74歲），28日持搜索票前往太平區，當場查扣犯案用的毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物，全案復依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪移送檢方偵辦，檢方訊後請回。

據查，李姓老翁雖承認涉案，但辯稱，當時看新聞報導，充斥著顏家的新聞，一時氣憤，才會寫信恐嚇，還強調「我不是要錢，因為我是要捐給媽祖」。

警方調查，李翁除了犯下此件恐嚇建商案外，另外還署名「諸葛星雲」，恐嚇其他人，正擴大追查釐清。

台中市總太建設在今年1月25日接獲一封恐嚇信，信中署名顏清標並恐嚇「捐一億給媽祖否則送慶記」，顏清標在當天發布聲明，指控該恐嚇信是假借他人名義寄發的信件，而建商已向警方報案。