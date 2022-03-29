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房東沒說違建害廚房被拆？「阿才的店」求償286萬輸了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

有「民主聖地」之稱的餐廳「阿才的店」指控房東、幸福人壽前董事長鄧文聰的子女鄧任鈞、鄧任妤，未告知房子有既存違建，害餐廳設置廚房被市政府拆除，提告求償286萬餘元，台北地方法院認為阿才的店簽約時早知違章增建，卻仍指示裝潢業者設置廚具，判阿才的店敗訴，可上訴。

阿才的店主張，2018年6月4日和鄧任鈞、鄧任妤簽約租房，租約至2024年5月4日止，當時有向2人委託的仲介表明要作為餐廳，但2人未告知房屋一樓有既存違建，害餐廳設置廚房後，被台北市政府建管處通知拆除。

阿才的店認為，在拆除違建之前，餐廳不斷和鄧任鈞、鄧任妤溝通卻未獲正面回應，只好尋求建築師解決問題，調閱房屋竣工圖才發現屋內大部分面積為公共區域，沒有空間讓餐廳增設廚房，迫於無奈只能選擇結束營業。

阿才的店認為鄧任鈞、鄧任妤沒有提供合於約定使用收益的租賃物，違反出租人主給付義務，餐廳終止租約，要求2人賠償營業損失、超收租金、裝潢殘值等，共286萬餘元。

鄧任鈞、鄧任妤抗辯，阿才的店去年2月開始遲付租金，經催告仍逾期支付，故租約已在同年4月6日終止，且可歸責於餐廳；另根據租約內容，餐廳承租時早知房屋增建部分不能做為廚房，交還租賃物也應該回復原狀，不能請求裝修費。

法院認為，依租約條文可知，雙方約定房屋僅供營業使用，並沒有特別約定供餐廳使用，鄧任鈞、鄧任妤也不擔保房屋適合開餐廳，認定房屋合於雙方約定使用收益。

再者，當時代表阿才的店簽約的前負責人早知廚房設置在違章增建部分，違反建築法規，卻仍指示裝潢業者把廚房設在增建處，不可歸責於房東2人，判阿才的店敗訴。

阿才的店。圖／聯合報系資料照片
阿才的店。圖／聯合報系資料照片

違建 房東 建築

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