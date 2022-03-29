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涉圖利、財產不明聲押獲交保 北市殯葬女副處長：我冤枉的

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

北市殯葬管理處女副處長王文秀涉嫌洩漏2件採購案資訊護航特定廠商得標，檢廉昨天搜索殯葬處、涉案人處所，約談王女到案，依圖利罪對王女聲請羈押禁見，台北地方法院審理駁回聲請，裁定王女60萬元交保。

王文秀除被依圖利罪查辦，檢察官查核她的相關資金帳戶，另發現有數百萬元來源不明的財產，與其收入不相稱，王女疑另涉貪汙財產來源不明罪。

據了解，王文秀接受辦案人員偵訊時，對於檢廉所舉證的客觀事證，全部承認，但否認貪汙罪名，她傍晚在夫婿的陪伴下辦保，離開法院前說「我是冤枉的，法律是公正的」。

檢廉昨天啟動偵查，涉案者多人複訊後，業者許志成、林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓、吳如繕、吳忠晉、張景森各以3萬元到10萬元交保，標案評選委員吳永猛、曾漢珍、楊荊生各以5萬元交保。

蒐證指出，王文秀2020年至2021年間洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」標案資訊。

廉政署查證發現，王文秀多次私下搭乘廠商的車輛外出，每次都拿手提袋下車，王洩漏標案後護航業者林栢宗、林震雨以160萬元及170萬元最有利標得標。

台北地檢署昨天指揮廉政署發動14路搜索、約談，由於目前尚未查獲王文秀的實質不法利得，檢廉收網後，先依貪汙圖利罪偵查全案，進一步釐清有無涉行、收賄犯罪事實。

王文秀在夫婿陪伴下辦保離開法院。記者王聖藜／攝影
王文秀在夫婿陪伴下辦保離開法院。記者王聖藜／攝影

貪汙 收賄 北市 殯儀館

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