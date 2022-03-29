「連身條款」死囚聲請釋憲求生機 最高院法官會議不予表決

38名死刑犯以最高法院分案規則「連身條款」有違憲之虞，聲請釋憲求一線生機，大法官已受理；最高法院今召開法官會議討論「連身條款」利弊、存廢等議題，最終多數法官認為應不予表決。

最高法院分案規則中「重大刑案連身條款」，意指死刑、無期徒刑等重大刑案，上訴至最高法院後，無論撤銷發回多少次，皆由同一主辦法官承審；「更二連身條款」則是案件經二次以上發回更審，再上訴最高法院，也由同一法官審理，除非法官調動或退休才能換人。

38名死囚以「連身條款」違反憲法所保障的人民訴訟基本權與公平法院原則，聲請釋憲，大法官也已受理。最高法院院長吳燦就「連身條款」存廢議題，今召開全體法官會議，討論連身條款是否有助審結久懸案件、是否因司法院「三專生制度」造成辦事法官調動頻繁而名存實廢、有無損害於當事人審級利益、是否違反抽籤或電腦隨機分案而不符法官法定原則、是否有違司法院釋字第178號解釋精神。

最高法院指出，司法院1987年3月13日函令試辦「更二連身條款」，經最高法院民刑事庭庭長會議通過核定「最高法院第二次發回更審以後之民、刑事上訴案件分案實施要點」，施行至今；再者，「重大刑案連身條款」是司法院1989年3月30日函令最高法院辦理，之後也多次修正實施要點，施行至今。