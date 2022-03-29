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金鼎獎作家陳柔縉遭追撞身亡 外送員過失致死罪判6月
金鼎獎作家陳柔縉去年10月15日騎單車行經新北市淡水區中正東路二段，遭外送員賴姓男子追撞，摔車重傷昏迷3天不治。士林地方法院認為賴符合自首要件，依照過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金。
51歲Uber Eats賴姓外送員，去年10月15日下午5時46分許下班返家，騎車行經淡水區中正東路二段往三芝方向，從後方碰撞同向騎單車的陳柔縉，陳人車倒地頭部撞擊昏迷，3天後顱內嚴重出血、右側氣胸宣告不治。
賴姓外送員工稱，陳柔縉原本騎在他前方，突然減速，機車閃避不及才撞上，自己的時速僅20公里。
案發路口無監視器，民宅私人監視器畫面模糊，看不出陳柔縉單車行進間速度，檢方去年12月依過失致死罪嫌起訴賴。
法官審酌，賴男未注意車前狀況及兩車並行間隔，貿然前行導致陳女死亡，考量賴姓男子符合自首要件，未逃避偵審，可依法減刑；賴男認罪、有意願賠償，但無力負擔500萬餘元賠償金額，尚未和解，未能獲得告訴人諒解，依過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金18萬元；因未修復雙方關係不能給予緩刑機會。可上訴。
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