金鼎獎作家陳柔縉遭追撞身亡 外送員過失致死罪判6月

金鼎獎作家陳柔縉去年10月15日騎單車行經新北市淡水區中正東路二段，遭外送員賴姓男子追撞，摔車重傷昏迷3天不治。士林地方法院認為賴符合自首要件，依照過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金。

51歲Uber Eats賴姓外送員，去年10月15日下午5時46分許下班返家，騎車行經淡水區中正東路二段往三芝方向，從後方碰撞同向騎單車的陳柔縉，陳人車倒地頭部撞擊昏迷，3天後顱內嚴重出血、右側氣胸宣告不治。

賴姓外送員工稱，陳柔縉原本騎在他前方，突然減速，機車閃避不及才撞上，自己的時速僅20公里。

案發路口無監視器，民宅私人監視器畫面模糊，看不出陳柔縉單車行進間速度，檢方去年12月依過失致死罪嫌起訴賴。