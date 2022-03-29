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北市殯葬處副處長涉貪聲押 法官裁定60萬交保

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

北市政府殯葬管理處副處長王文秀涉嫌洩漏2件殯葬處採購案資訊，護航特定廠商得標，檢廉昨天搜索殯葬處、涉案人處所，約談王文秀等人到案；王否認洩密，檢方依貪汙圖利罪對王聲請羈押禁見，台北地方法院審理駁回，裁定60萬元交保。

涉案者多人複訊後，業者許志成、林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓、吳如繕、吳忠晉、張景森各以3萬元到10萬元交保，標案評選委員吳永猛、曾漢珍、楊荊生各以5萬元交保。

蒐證指出，王文秀2020年至2021年間洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」標案資訊。

廉政署查證發現，王文秀多次私下搭乘廠商的車輛外出，每次都拿手提袋下車，王洩漏標案後護航業者林栢宗、林震雨以160萬元及170萬元最有利標得標。

台北地檢署昨天指揮廉政署發動14路搜索、約談，由於目前尚未查獲王文秀的實質不法利得，檢廉收網後，先依貪汙圖利罪偵查全案，進一步釐清有無涉行、收賄犯罪事實。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

貪汙 收賄 北市 殯儀館

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