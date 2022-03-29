Toyz利用打疫苗拖審理時間？法界：無正當理由恐遭拘提

直播主劉偉健涉賣大麻菸彈遭檢方起訴，全案在台中地院審理，法官定好今天開庭，但劉卻選在昨天打疫苗，並向法院告假，放法官鴿子，曾任法官的律師唐光義說，未來進入審理程序後，被告一定要出庭，若沒有正當理由，可能會被法官拘提、甚至發布通緝而被收押。

律師唐光義說，過去擔任法官時，也曾經遇過被告利用藉口不出庭，常用的理由為「車禍」，不過通常法官都會要求被告提供相關的證據證明，以證明缺席是有正當理由的。

唐光義說，根據刑事訴訟法306條規定，應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪的案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭，法官可以不用等待被告陳述，逕行判決，但其他的重罪，在一審期間，被告都是要出庭的，如果不出庭又無正當理由，法官會請警方拘提，拘提不到發布通緝，情況嚴重可能會再被收押。

他說，這些被告通常的心態就是「能拖就拖」，希望透過不出庭的方式，拖長審理期間，能晚一天進去關就晚一天，不過實際上拖延審理的時間，效果不大，還有被拘提、通緝的風險，通常被告躲個一、兩次之後，就會現身出庭。

知名網路直播主劉偉健（Toyz）涉嫌販售大麻菸彈，今年1月間遭檢方起訴，移審台中地院，刑九法庭在月初開準備程序庭時，劉與其他涉案人向法官表示，尚未充分討論案情，所以法官將庭期定在今天，但沒想到劉卻向法官以「昨天去打疫苗」為由，向法官請假，僅有委任律師出庭，法官告知，劉此舉有「延遲訴訟」之感，提醒全案有人在押，恐造成不利益。

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