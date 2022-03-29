新竹檢查中企在台延伸手腳 起訴一人

大陸北京市昆騰微電子有限公司從事IC設計等業務，找來56歲李姓男子在新竹縣竹北市設立晨曦智聯有限公司，上網刊登徵才廣告，招攬10餘名國人設立研發工程師團隊，並將晶片設計研發成果回傳北京昆騰公司，藉此當作昆騰公司在台延伸的手腳，規避法令與許可程序；新竹地檢署偵查偵結，將李依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。

檢方指出，依照兩岸人民關係條例規定，大陸地區營利事業必須經過主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，才能在國內從事業務活動。

李男為使北京昆騰公司規避投審會審查，2019年11月間在新竹縣竹北市設立晨曦智聯公司，該公司為資本額10萬元的一人公司，實質上是北京昆騰公司在台手足的延伸，由李透過徵才網站刊登廣告，招攬10餘名國人設立研發工程師團隊，將晶片設計研發成果回傳北京昆騰公司，違法在台從事業務活動。經清查，2020年2月起至2021年7月止，北京昆騰公司挹注晨曦智聯公司新台幣3000萬元。