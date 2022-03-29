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女友揪出偷拍性愛片主角不只她 餐廳員工涉性侵遭判刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓男子是餐廳員工，涉嫌在前年間與女友交往期間，偷拍二人歡愛過程，蕭女友檢視蕭手機時，發現還有其他女子也被拍，進而發現蕭性侵另名女子的犯行，台中地院審結，依乘機性交罪，判刑3年6月，涉妨害秘密罪，判刑1年，得易科。

判決指出，蕭姓男子與女友交往期間，在女友不知情狀況下，以手機偷拍女友替他口交、性交的影像，前年3月14日，蕭男利用相同手法，以手機拍攝性交影片，但被女友發現，蕭將手機搶回後，刪除當天拍攝的影像，但之前偷拍影片卻保留。

事隔三天，蕭女友約出蕭在咖啡店談判，再度檢視蕭手機後，發現除了自己還有5段性愛影片被偷拍，另外還有其他女子的下體被偷拍的影像，蕭女友質問後，蕭將影像刪除，但蕭女友透過IG向該名被偷拍的女子告知。

女子認為，當天服用安眠藥後，被蕭性侵，但案發後擔心男友得知，僅要求蕭刪除影片，不敢聲張，但經蕭女友告知後，才知蕭沒有刪除影片，因此報警提告。

台中地院審理時，蕭承認偷拍女友，但否認性侵另名女子，辯稱口交、性交都需要女子配合，認為女子有主動，他沒有性侵。

台中地院審結，認定女子在服用酒精、藥物後，會達到類似精神障礙，不能或不知抗拒的情形，認定蕭是性侵女子，依乘機性交罪，判刑3年6月，妨害秘密罪，判刑1年，得易科36萬，可上訴。

台中市蕭姓男子涉嫌偷拍女友性愛影片、性侵另名女子，台中地院判刑3年6月，另涉妨害秘密罪，判刑1年，得易科。圖／本報資料照
台中市蕭姓男子涉嫌偷拍女友性愛影片、性侵另名女子，台中地院判刑3年6月，另涉妨害秘密罪，判刑1年，得易科。圖／本報資料照

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