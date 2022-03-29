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男被控搭捷運下體磨蹭女子臀部 提告撤銷性騷擾勝訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名曹姓男子被控前年9月間，在台北捷運板南線碰觸一名女子兩次臀部，遭台北市政府認定為性騷擾成立。他不服提告，台北高等行政法院勘驗監視器畫面後，認定當時乘客擁擠眾多，不能排除其他可能性，且僅是女方單一指證，判他勝訴，可上訴。

判決指出，曹男經A女在2020年9月25日向中正一分局提出性騷擾申訴，稱曹男在2020年9月24日上午9點許，搭乘捷運板南線自台北車站至忠孝新生站間，觸碰她臀部兩次，致她感到不舒服。

經調查後認定性騷擾事件成立，中正一分局以函通知A女、曹男及台北市政府社會局。之後，曹男提出再申訴被認為無理由，再提起訴願也被衛福部決定駁回，因此提起行政訴訟。

曹男主張，他當天並無意圖且未對女方性騷擾行為。根據當日監視器畫面顯示，車廂內人潮確實擁擠，但他於影像畫面中並無顯現出任何異常行為，且A女並未曾出現回頭查看被碰觸來源的動作，便直接認定原告有以下體磨蹭其臀部，此僅為其主觀認定。

台北市政府辯稱，查看監視器畫面，A女確實有移動位置對曹男拍照，雖針對A女指述遭觸碰臀部畫面均無從查找，但兩人素不相素，A女沒有誣指動機，且曹男也表示可能因口袋內有香菸盒及打火機無意間碰到A女，顯見他並不爭執事發時在場。

曹男於事發時確實曾貼靠A女，致A女右臀有遭碰觸，造成A女感受上的不舒服，是以A女陳述的憑信性高，調查小組依雙方陳述暨監視錄影影像等認定曹男確實有以下半身身體，觸碰A女右臀行為屬實。

法院勘驗監視器畫面，認為當時正值上班時間，捷運車廂內乘客眾多，加上鏡頭安裝位置距離兩人很遠，並沒有拍到下半身，也沒拍攝到曹男有特別異常舉動，所以勘驗結果無法使本院產生曹男以生殖器磨蹭A女臀部的確信。

此外，本案發生的捷運車廂內乘客眾多擁擠，不能完全排除曹男無意碰觸或口袋內物品碰觸A女臀部的可能性。基此，原處分認定曹男有性騷擾情節，主要是出於A女的單一指證，難以採認。

法院指出，原處分所據認定曹男涉有性騷擾行為的證據尚有不足，未達高度的蓋然性；且經本院依職權調查，仍無法就曹男是否有性騷擾行為形成無合理懷疑心證。原處分僅以A女單一指證，遽而為不利於曹男的認定，已有違誤，因此判決曹男勝訴。

一名曹姓男子被控前年9月間，在台北捷運板南線碰觸一名女子兩次臀部，遭台北市政府認定為性騷擾成立。他不服提告，台北高等行政法院判他勝訴，可上訴。圖／本報資料照
一名曹姓男子被控前年9月間，在台北捷運板南線碰觸一名女子兩次臀部，遭台北市政府認定為性騷擾成立。他不服提告，台北高等行政法院判他勝訴，可上訴。圖／本報資料照

性騷擾 監視器 捷運

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