夫殺病妻案檢辯攻守很一致 「慈悲謀殺」朝減刑方向審判

69歲男子蔡萬建不忍髮妻中風臥榻30年，2020年在醫院以塑膠袋悶死妻子後，跑去護理站告訴護士「我太太解脫了」，依家暴殺人罪起訴；台北地方法院今天開庭，法官認審判重點在是否適用減刑，請律師準備資料遞狀。

蔡萬建上次出庭是1年多前，法官指定長庚醫院對蔡作精神鑑定，報告出爐，再召集檢、辯表示意見；1年多前，蔡萬建的兒子蔡孟翰陪著父親出庭，今天父子一樣一起現身法庭。

蔡萬建對殺妻事實從不爭執，他的2名律師為蔡爭取減刑。律師邱榮英說，長庚參考蔡的病歷指蔡多年前有睡眠障礙、因照顧妻子體力消退、有心絞痛，蔡精神痛苦，曾數日無法入眠，照顧妻子的狀況不同於一般，但報告有所疏漏。

邱榮英說，蔡有中度自殺的風險，隨時可能自殺，但鑑定報告低估此一風險，至於蔡萬建沒有精神科就診紀錄，是要工作、又要照顧病人而沒時間就醫。

邱榮英說，蔡萬建的妻子30年七次中風，蔡身體惡化，就算不就診，也可能控制能力受影響，可傳喚曾照護過蔡妻的看護工了解照顧情形，另可補充鑑定蔡在情感層面的痛苦，證明全案是「慈悲的謀殺」，還聲請傳喚戴姓、吳姓護理人員查證蔡萬建是否自首。。

律師李艾倫說，醫院鑑定提到刑法19條精神抗辯的適用，但依最高法院見解，法律適用不應由醫院方面評估，鑑定內容有疑，有補充鑑定的必要，且刑法19條規範減刑事項，不應以特定「病名」為限。

公訴檢察官說，這起人倫悲劇辯護人主張的是蔡萬建責任能力的問題，事實上，刑法還有59條情堪憫恕、自首等減刑適用，請辯護人訪查蔡殺人之後，有無主動聯絡司法警察機關？有無符合自首要件？

承審法官認為，既然檢、辯攻守方向一致，裁示辯方再遞狀陳報訪查相關資料，家暴殺人案定調朝有無減刑適用審理、辯論，訂2022年5月31日再開庭。

台北地檢署指控，蔡萬建因妻子長期受病痛折磨，2020年9月5日在台北長庚醫院拿裝有衛生紙的塑膠袋悶死妻子，再走向護理站報案「我太太解脫了」。