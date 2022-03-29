快訊

烏克蘭戰報：俄國放棄「去納粹化」的新停火談判？

16歲高中少年慶生喝酒「被拱跳淡水河」 3天後變浮屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫殺病妻案檢辯攻守很一致 「慈悲謀殺」朝減刑方向審判

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

69歲男子蔡萬建不忍髮妻中風臥榻30年，2020年在醫院以塑膠袋悶死妻子後，跑去護理站告訴護士「我太太解脫了」，依家暴殺人罪起訴；台北地方法院今天開庭，法官認審判重點在是否適用減刑，請律師準備資料遞狀。

蔡萬建上次出庭是1年多前，法官指定長庚醫院對蔡作精神鑑定，報告出爐，再召集檢、辯表示意見；1年多前，蔡萬建的兒子蔡孟翰陪著父親出庭，今天父子一樣一起現身法庭。

蔡萬建對殺妻事實從不爭執，他的2名律師為蔡爭取減刑。律師邱榮英說，長庚參考蔡的病歷指蔡多年前有睡眠障礙、因照顧妻子體力消退、有心絞痛，蔡精神痛苦，曾數日無法入眠，照顧妻子的狀況不同於一般，但報告有所疏漏。

邱榮英說，蔡有中度自殺的風險，隨時可能自殺，但鑑定報告低估此一風險，至於蔡萬建沒有精神科就診紀錄，是要工作、又要照顧病人而沒時間就醫。

邱榮英說，蔡萬建的妻子30年七次中風，蔡身體惡化，就算不就診，也可能控制能力受影響，可傳喚曾照護過蔡妻的看護工了解照顧情形，另可補充鑑定蔡在情感層面的痛苦，證明全案是「慈悲的謀殺」，還聲請傳喚戴姓、吳姓護理人員查證蔡萬建是否自首。。

律師李艾倫說，醫院鑑定提到刑法19條精神抗辯的適用，但依最高法院見解，法律適用不應由醫院方面評估，鑑定內容有疑，有補充鑑定的必要，且刑法19條規範減刑事項，不應以特定「病名」為限。

公訴檢察官說，這起人倫悲劇辯護人主張的是蔡萬建責任能力的問題，事實上，刑法還有59條情堪憫恕、自首等減刑適用，請辯護人訪查蔡殺人之後，有無主動聯絡司法警察機關？有無符合自首要件？

承審法官認為，既然檢、辯攻守方向一致，裁示辯方再遞狀陳報訪查相關資料，家暴殺人案定調朝有無減刑適用審理、辯論，訂2022年5月31日再開庭。

台北地檢署指控，蔡萬建因妻子長期受病痛折磨，2020年9月5日在台北長庚醫院拿裝有衛生紙的塑膠袋悶死妻子，再走向護理站報案「我太太解脫了」。

蔡的妻子經過5天急救仍因腦部缺氧、肺炎等併發症宣告不治，司法相驗後，檢察官依殺人罪偵辦蔡，不過，蔡認罪，加上家人求情，檢方起訴認蔡的犯案動可憫，建議法官從輕量刑。

蔡萬建（左）今天由兒子蔡孟翰陪同前往台北地方法院出庭。記者王聖藜／攝影
蔡萬建（左）今天由兒子蔡孟翰陪同前往台北地方法院出庭。記者王聖藜／攝影

殺人 律師 長庚

延伸閱讀

持刀搶街友「20元」犯7年以上重罪 雖減刑仍判4年

工程師當2幼兒面前狂砍妻70刀致死 輕判關14年定讞

日本70人響應烏克蘭志願軍 前自衛官警告：殺俄軍恐被起訴殺人罪

開國道竟遭鄰車開槍 他左手腕遭射穿...浴血緊握方向盤

相關新聞

憲法法庭今辯論 正副院長迴避

憲法法庭今將審理犯竊盜罪的基隆林姓消防員年終考績丁等、高雄市消防員徐國堯獎懲累積達兩大過遭免職案，這是今年一月四日憲法訴...

前立委陳碧涵涉偽造文書詐領鐘點費 二審判無罪確定

前立法委員陳碧涵涉107年於國立台灣戲曲學院民俗技藝學系專任副教授時詐領鐘點費而偽造文書。一審認定罪證不足判處無罪，二審...

夫殺病妻案檢辯攻守很一致 「慈悲謀殺」朝減刑方向審判

69歲男子蔡萬建不忍髮妻中風臥榻30年，2020年在醫院以塑膠袋悶死妻子後，跑去護理站告訴護士「我太太解脫了」，依家暴殺...

丟月薪14萬工作 打官司告電競大廠雷蛇 工程師贏了

以三頭蛇商標聞名的電競大廠「雷蛇」（Razer），被柯姓工程師指控以性騷擾為由，強迫他一天內簽自願離職協議書，屬於非法解...

司法、行政、考試爭搶懲戒權 法官：和平奮鬥救法治國

基隆林姓消防員犯竊案，年終考績丁等，他提行政訴訟，審理的台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定牴觸憲法第...

因詐欺案赴警局受訊 竟還囂張偷桌上充電器及充電線

台中市顏姓男子因案到嘉義市警局接受警方偵訊，顏男離開時涉嫌順手牽羊將警員所有的手機充電器、充電線拿走，警方察覺充電線材不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。