丟月薪14萬工作 打官司告電競大廠雷蛇 工程師贏了
以三頭蛇商標聞名的電競大廠「雷蛇」（Razer），被柯姓工程師指控以性騷擾為由，強迫他一天內簽自願離職協議書，屬於非法解雇，提告請求確認雙方僱傭關係存在，台北地方法院判柯勝訴，雷蛇公司應在柯復職之前按月給付14萬元薪資、按年給付28萬餘元年終獎金，並提繳勞工退休金，可上訴。
柯提告主張，他2016年7月20日到公司任職，擔任月薪14萬餘元的資深軟體應用工程師，未料公司總經理2020年12月4日以他涉及性騷擾案件為由，提出2種方案，其一是他簽自願離職協議書，或是公司單方面解雇，且要求他當天答覆。
柯指出，他沒有性騷擾，總經理還稱若簽協議書會多給2.5個月薪水，如由公司解雇會影響請領退職金的權利，且他去市府勞動局申訴，反而會讓親友知道他性騷擾。
柯表示，當天下午，他身心承受極大壓力恐慌之下，不得已簽下協議書，事後認為公司認為違法，提告請求確認雙方僱傭關係存在，要求公司按月給付月薪、按年給付年終獎金等。
雷蛇抗辯，公司2020年10月6日接獲申訴指柯性騷擾，為求公正刻意排除台灣員工，而由新加坡總公司主管們組成調查團隊，之後認為事態嚴重，決議合意終止僱傭契約，或公司依法解雇；公司與柯協商離職過程平和，沒有強暴脅迫，柯是出於自由意志簽協議書，認為柯請求無理由。
法院認為，雷蛇公司調查性騷擾案件後，沒有做成附理由的決議，難以認定柯有違反工作規則、情節重大，而有解雇的必要。
再者，根據證人說法等，總經理約談柯討論離職一事，未給予充分思考時間，就要求柯當天做出選擇，且若柯不簽協議書，公司就要單方面解雇，已影響柯的決定和選擇。
而柯也非熟悉法律者，在當下地位、資訊嚴重不對等的狀況下，迫於簽署協議書，柯非處於「締約完全自由」的狀況而締約，認為協議書無效，判柯與雷蛇公司雙方僱傭關係仍在。
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