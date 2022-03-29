司法、行政、考試爭搶懲戒權 法官：和平奮鬥救法治國

基隆林姓消防員犯竊案，年終考績丁等，他提行政訴訟，審理的台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定牴觸憲法第77條「司法院掌理公務員之懲戒」規定，聲請大法官解釋。憲法法庭今行準備程序，聲請人、北高行法官梁哲瑋主張在法治國原則下，懲戒應一元化，但關係機關銓敘部、行政院人事行政總處都否認。

憲法法庭今由資審大法官黃虹霞擔任審判長，在開庭時她先說明因公務員免職涉及司法權與用人機關（行政權）及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，大法官並為司法院院長許宗力、副院長蔡烱燉主動迴避。

梁哲瑋表示，現行年終考績免職就是違憲的實質懲戒處分，如果實質上已帶有追究公務員違失事實而予制裁的性質，這種年終丁等考績免職，就是實質的懲戒處分。梁舉英國警匪劇「反腐先鋒（Line of Duty）」為例，指英國是最講究行政效能的國家，但劇內光是要對有違失的警察做停職處分，中間要經過多少的正當法律程序，所以不是為了行政效能就不用管法律程序。

「國父如果有知，他會說『和平、奮鬥、救法治國』」梁哲瑋認為懲戒、懲處併行有重複程序、雙重處罰的問題，這是特別權力關係所留下的遺毒，應該趕快埋葬在歷史灰燼中，不該讓行政長官恣意裁量。

司法院行政訴訟與懲戒聽認為我國在行憲前就有常任公務員懲戒權歸屬司法院掌理，行政長官無針對違失行為剝奪公務員身分做成免職處分的固有傳統，釋字243、298號解釋也揭示「懲戒一元化」原則，公務人員考績法丁等免職處分嚴重限制保障人民服公職的基本權利，應宣告違憲。

行政院人事行政總處則表示，每個權力都有其各自獨立的權限，如某一個權力擁有「無所不包的優越地位」，就違反權力分立，指明憲法第77條並未蘊含「懲戒一元化」的憲法原則。總處指行政懲處與司法懲戒併行存於制憲前後，制憲過程將公務員懲戒歸入司法權，是為了處理監察院行使彈劾權後的問題，與行政懲處無涉，況且憲法增修條文第6條第1項第3款已將公務員任免、考績等法制權限，明文賦予考試權，並將執行權賦予行政權。

總處強調，雙軌併行體制並無違憲，至多是行政長官行使裁量權的行為本身有無違法，這可由懲戒法院或行政法院於個案中審查。