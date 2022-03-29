因詐欺案赴警局受訊 竟還囂張偷桌上充電器及充電線

台中市顏姓男子因案到嘉義市警局接受警方偵訊，顏男離開時涉嫌順手牽羊將警員所有的手機充電器、充電線拿走，警方察覺充電線材不翼而飛，調監視系統循線再將顏男帶回偵辦；嘉義地方法院依竊盜罪判處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

據了解，今年1月9日晚上，台中市42歲顏姓男子因詐欺案到嘉義市警局第一分局偵查隊辦公室內接受陳姓偵查佐警詢，結束欲離去時，看見鄰桌劉姓小隊長的辦公桌上放置充電器1個及充電線1條（價值共約500元），認有機可乘，涉嫌乘隙竊取得手後隨即離去。

劉小隊長發覺充電線材不翼而飛，經調閱監視錄影紀錄後才知道被顏男拿走，通知顏男他才將充電器1個及充電線1條交還警方。在警方面前還敢涉嫌竊盜刑事案件，警方依法送辦。

法官審酌，被告是歷經世事之人、思慮成熟，竟然只為一己所需而有竊盜犯行，不尊重他人的財產權益，兼衡其前科素行不良，沒有達成和解，犯後否認的態度，量處拘役40日，如易科罰金，以1仟元折算1日。可以上訴。