快訊

烏克蘭戰報：俄國放棄「去納粹化」的新停火談判？

16歲高中少年慶生喝酒「被拱跳淡水河」 3天後變浮屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因詐欺案赴警局受訊 竟還囂張偷桌上充電器及充電線

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

台中市顏姓男子因案到嘉義市警局接受警方偵訊，顏男離開時涉嫌順手牽羊將警員所有的手機充電器、充電線拿走，警方察覺充電線材不翼而飛，調監視系統循線再將顏男帶回偵辦；嘉義地方法院依竊盜罪判處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

據了解，今年1月9日晚上，台中市42歲顏姓男子因詐欺案到嘉義市警局第一分局偵查隊辦公室內接受陳姓偵查佐警詢，結束欲離去時，看見鄰桌劉姓小隊長的辦公桌上放置充電器1個及充電線1條（價值共約500元），認有機可乘，涉嫌乘隙竊取得手後隨即離去。

劉小隊長發覺充電線材不翼而飛，經調閱監視錄影紀錄後才知道被顏男拿走，通知顏男他才將充電器1個及充電線1條交還警方。在警方面前還敢涉嫌竊盜刑事案件，警方依法送辦。

法官審酌，被告是歷經世事之人、思慮成熟，竟然只為一己所需而有竊盜犯行，不尊重他人的財產權益，兼衡其前科素行不良，沒有達成和解，犯後否認的態度，量處拘役40日，如易科罰金，以1仟元折算1日。可以上訴。

警官私下表示，該案發生後讓警方顏面有些掛不住，但也以這案例告誡同仁承辦案件過程要小心，今天幸好只是被拿走充電線材，要是被拿走的是剪刀、小刀之類，甚至延伸出其他案件，不可不小心謹慎。

顏男到警局完成警訊後，涉嫌順手牽羊拿走員警充電線材，被依竊盜罪判拘役40日。記者李宗祐／攝影
顏男到警局完成警訊後，涉嫌順手牽羊拿走員警充電線材，被依竊盜罪判拘役40日。記者李宗祐／攝影

嘉義 竊盜 台中市

延伸閱讀

員警中彈 淡水刑警到林口偵辦詐欺案遭歹徒槍擊

嘉市確診足跡場所清消 拍照不可脫口罩延至4月6日

嘉義市無確診卻有足跡 新竹案例26日到北港路吃雞肉飯

員工裝水回家 老闆1年後告竊盜求償2萬多元敗訴

相關新聞

憲法法庭今辯論 正副院長迴避

憲法法庭今將審理犯竊盜罪的基隆林姓消防員年終考績丁等、高雄市消防員徐國堯獎懲累積達兩大過遭免職案，這是今年一月四日憲法訴...

前立委陳碧涵涉偽造文書詐領鐘點費 二審判無罪確定

前立法委員陳碧涵涉107年於國立台灣戲曲學院民俗技藝學系專任副教授時詐領鐘點費而偽造文書。一審認定罪證不足判處無罪，二審...

夫殺病妻案檢辯攻守很一致 「慈悲謀殺」朝減刑方向審判

69歲男子蔡萬建不忍髮妻中風臥榻30年，2020年在醫院以塑膠袋悶死妻子後，跑去護理站告訴護士「我太太解脫了」，依家暴殺...

丟月薪14萬工作 打官司告電競大廠雷蛇 工程師贏了

以三頭蛇商標聞名的電競大廠「雷蛇」（Razer），被柯姓工程師指控以性騷擾為由，強迫他一天內簽自願離職協議書，屬於非法解...

司法、行政、考試爭搶懲戒權 法官：和平奮鬥救法治國

基隆林姓消防員犯竊案，年終考績丁等，他提行政訴訟，審理的台北高等行政法院認為公務人員考績法、行政程序法相關規定牴觸憲法第...

因詐欺案赴警局受訊 竟還囂張偷桌上充電器及充電線

台中市顏姓男子因案到嘉義市警局接受警方偵訊，顏男離開時涉嫌順手牽羊將警員所有的手機充電器、充電線拿走，警方察覺充電線材不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。