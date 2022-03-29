台中老翁持剪刀、竹籤施暴酒友遺棄致死 一審判8年6月
台中市邱姓男子在去年9月25日，被長照員發現陳屍在李姓老翁家門前，檢警查出二人是酒友關係，邱移遭李持剪刀、竹籤施暴，造成十多處的開放性傷口，邱無自救能力，在場失血過多喪命，李否認涉案，一審審結，依傷害、遺棄致死罪，判李8年6月徒刑。
判決指出，邱姓男子（60歲）在去年7月中旬離家後，由家人通報失聯，同年9月間，邱前往李姓老翁（67歲）位於大甲區的住處，二人飲酒後因故起口角，李持屋內3把剪刀、竹籤等利器，刺向邱前頸胸部、後頭頸背部，造成前頸胸部有7處開放性傷口、後頭頸背部也有9處開放性傷口和6處裂傷，李還以不詳方式，毆打邱的四肢，友大片瘀傷。
邱男因被李翁施暴後，因自身行動不便，受傷失血無力自救，倒臥在現場死亡，李翁見邱死亡後，持續將邱遺體放在屋內，直至同年9月24日晚間，才把屍體移往住家大門旁，25日上午才被鄭姓長照員發現。
李姓老翁在警詢、偵訊時，供詞不一，一度說不認識死者，後來又說與死者是朋友關係，但不知道死者為何會陳屍在家門口，否認涉嫌傷害、遺棄致死。
台中地院審理後，依照法醫的鑑定報告、現場查扣沾有血跡剪刀、竹籤、屋內染有血跡的李翁牛仔褲，以及現場客廳地板驗出的血跡反應等證據，認定李翁涉嫌傷害、遺棄致死罪，事證明確，分判1年、8年徒刑，應執行8年6月，可上訴。
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