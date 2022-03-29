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基隆警上班時間小吃店喝酒染疫 侯友宜：要記取教訓

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

基隆爆出員警上班時間至小吃店飲酒染疫，外界關心以前是否也有警察會這樣做。新北市長侯友宜表示，警察勤務時間是嚴格禁止喝酒，只要違反就會有懲處，不過也說防疫這段期間警察弟兄其實都相當辛苦，雖有少數個案發生，但只要記取教訓，別讓事件重演就好。

侯友宜指出，警察在很多勤務及紀律上都有規範，勤務時間是嚴格禁止喝酒，只要違反，就會有相關規定懲處，而且嚴格約束。

侯友宜提到，他相信這段時間，警察弟兄真的很辛苦，大家也別忘了這段期間，警察的犧牲與奉獻，雖然有少數個案發生，但只要能記取教訓，別讓事件重演就好，他們會全力與警察弟兄們一起努力，把防疫做好，讓疫情穩定。

另外，台北市長柯文哲昨日提到侯友宜是國民黨2024王牌，·不過侯現在應該很為難。侯友宜今日受訪時表示，

侯友宜笑說，不會啊，他一點都不為難，他是新北市長，柯文哲是台北市長，他們兩個要好好努力，在這段時間，在雙北把防疫做好，也讓雙北合作，為市民維護更好的環境，攜手並進，他們應好好把握當下，攜手做事，完全不為難。

侯友宜表示，警察若違反規定，都會有相關懲處。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，警察若違反規定，都會有相關懲處。記者張睿廷／攝影

警察 侯友宜

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