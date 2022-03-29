女兒熱戀刺青男老爸氣炸逼告性侵 她翻供：是我自願的

高雄一名女子愛上謝姓男子，但父母親認為女兒年紀太小，對這段戀情不給祝福，後來女兒離家出走跑去和男友同居，老爸氣得要求女兒寫自白書告謝男性侵，但檢方偵查時，發現謝男是遭誣告，將父親起訴，高雄地方法院審理後，依誣告罪判父親4月徒刑，緩刑2年，並應向國庫支付3萬元，這段維繫半年的戀情，也在父親介入提告後，草草收場。

檢警調查，2020年4月，這名女子與謝男墜入情網，女方不顧家人勸阻，執意離家與謝男在一起，父母親因找不到女兒去向，一度向警方通報失蹤。同年7月19日間，父親發現女兒與謝男同居，愛女心切的他直奔兩人愛巢，強行將女兒拉上車帶回家裡。

後來父親知道女兒曾與謝男發生多次性行為，認為女兒社會經驗不足遭謝男欺騙，一氣之下要求女兒撰寫自白書，他再請友人根據自白書撰寫訴狀，偽造謝男邀女兒到他家作客，強逼女兒與他同居、性交，女兒雖極力反抗，然因謝男身有刺青，人高馬大，女兒反抗不成被得逞，甚至威脅女兒不得張揚，否則將對家人不利等內容，告謝男性侵。

但謝男喊冤，稱兩人是男女朋友，交往半年後因父親不同意才分手，兩人同居期間是合意發生性行為，根本沒有性侵女方，後來經檢方調查後，認定謝男性侵罪證不足，處分不起訴，但女方與其父親因涉誣告，被檢方調查。

雄檢偵查時，女方坦承交往期間，和謝男發生10次性行為，但當時都是你情我願，她並沒有被性侵；因為父親反對她與謝男交往，為了給謝教訓，才會要求她撰寫自白書提告，性侵的自白，實際是父親強迫她寫，根本不是出自她意願。

檢方調查後，認為女兒是遭父親脅迫，考量犯罪情節輕微，予以緩起訴處分，但訴狀部分，因實際是由父親脅迫女兒所寫，因此認為父親犯共同誣告罪，偵結後將父親起訴。高雄地方法院審理時，父親坦承自白書、訴狀內容是她要求女兒所寫。