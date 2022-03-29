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「老師抓我的手摸雞雞」語言治療師猥褻6歲女童判關3年
王姓語言治療師替6歲發展遲緩的女童治療時，強拉女童的手撫摸自己的生殖器，女童說「王老師抓我的手去摸他雞雞」，因王以40萬元和女童家屬和解，最高法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑3年定讞。
王2018年5月至2019年10月間在新北市某復健科診所擔任語言治療師，而女童因為語言發展遲緩，到診所讓王診療；王2019年8月14日下午4時許，和女童在診所診療室內，強拉女童左手摸自己的下體，女童抽回左手，他仍強拉女童的手再摸一次。
警方偵辦另起小孩遭猥褻案件時，調閱監視器畫面才發現女童也被猥褻，檢方起訴王；女童指控，「王老師脫褲子抓我的手去摸他的雞雞，然後他沒有洗手」、「王老師沒有內褲、直接看到小雞雞」等語。
王在一審時否認犯行，供稱拉女童的手是為了維持注意力，是上課的治療手法；一審根據監視器畫面、女童說法等，認為女童沒有構陷人於罪的動機，判王3年4月徒刑。
案件上訴，王改口坦承犯行，並賠償40萬元和女童、女童母親達成和解；二審審酌王最終能正視己非，盡力彌補自己造成的損害，改判3年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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