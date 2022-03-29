台南安平前里長遭刺死案 更一審依正當防衛判無罪

台南市男子黃亭皓因友人與安平區漁光里前里長李茂松有房產租界糾紛，黃居中協調引起李不滿，2016年7月底飲酒後2人爆發口角。李返家拿了改造手槍，朝黃連開4槍，黃涉嫌持魚刀反擊，李身中刀傷送醫急救後傷重不治。一審及二審各依傷害致死罪、殺人罪判黃1年4月，1月8月，黃不服上訴，台南高分院今天更一審認定黃在情況危急下防衛反擊，屬於正當防衛，改判黃無罪。案可上訴。

更一審認定，黃面臨生命權遭威脅侵害，得依法實施正當防衛行為，考量李持槍射擊危險性高，黃只在李擊發第2槍失敗之際，揮刺李2刀，魚刀隨即掉落，之後沒有其他攻擊行為，防衛行為並未過當。因黃行為符合正當性防衛要件，依法應判無罪。

2016年7月30日，台南市安平區驚傳槍響。李茂松與黃姓友人聚餐時，李不滿黃居中協調產租界糾紛爆發口角。李返回家拿出改造手槍，朝黃連開4槍。黃左臂中槍，持魚刀反擊，導致李身中刀傷送醫急救，因創傷性休克及多重器官衰竭，4天後傷重不治。

一審法官認為，黃不是主動挑釁，與蓄意傷害他人致死犯罪情節不同，認定此案屬於正當防衛但防衛過當。加上目擊者證明黃在李無法動彈時按住李男傷口止血、協助救護，證明沒有置人於死的意思。法官依傷害致死罪判處他1年4個月，二審改依殺人罪，判黃1年8月。

黃在一審時供稱，他並無意殺人，因李持槍向其射擊，情急之下為了防衛才拿魚刀刺向李。黃律師主張，此案起因黃為第三人與李居中調停而引起被害人不滿，前來理論發生衝突，黃與李原無私人恩怨，無致李於死之必要；李受傷倒地時，黃將之壓制，只是避免其流血過多影響救護，同時要求他人撥打電話叫救護車、報警處理，證明黃當時並無殺人動機及犯意。

黃律師主張，黃當時因遭李持槍至其住處，並開槍射中其左手臂，基於防衛己身安全才持魚刀與李人對峙，在情況危急拉扯搶槍過程中，要求黃注意下手輕重，並避免攻擊被害人致死部位，實屬強人所難，黃行為符合正當防衛，依法應為不罰，請為無罪判決。