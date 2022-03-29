男不滿妻外遇命下跪簽本票 多次傳簡訊恫嚇遭起訴

北市一名羅姓男子得知黃姓妻子外遇，去年相約黃妻住處樓下，不僅傷害她還命當場下跪、開立300萬元本票，又用手機傳簡訊「我的家庭毀了，我死也不會放過你」等語。台北地檢署調查後，認定簡訊內容為惡害告知，日前依恐嚇罪起訴他。

檢方調查，羅男因得知黃女外遇，就約她至台北市住處樓下，並在2021年2月21日上午2點34分許，於該處傷害黃女，並命她當場下跪、開立300萬元本票、留下家人電話及前往附近超商提領5萬元，交付後才離去。

黃女報警後，羅男在3月4日接受警詢前，用手機傳送簡訊向黃女恫稱：「等我找不（到）你的時候你自己看著辦」、「我的家庭毀了我不會讓你好過，你最好都不接電話，躲好一點，我一定讓我付出代價。」

他還說：「我的人生毀了，我的家庭毀了，我死也不會放過你」等語。羅男堅詞否認犯行，辯稱是因為他打電話給黃女問籌得怎麼樣，她原說正在處理，但後來都拒接，後來也就沒再接過了，並無恐嚇之意。