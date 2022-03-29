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網友威脅炸爛「台獨大本營」台灣基進提告揪中共同路人

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

王姓網友日前傳訊給台灣基進黨主席陳奕齊，威脅「炸高雄黨部、「到時候我第一個把台獨一槍嘣」，陳質疑王姓網友動機不單純，不排除是「中共同路人」，今率高雄黨部主委李欣翰、黨籍三民區市議員參選人張博洋到高雄地檢署提告，盼檢警介入調查，揪出網友傳訊動機與背景。

王姓網友3月中旬多次傳訊給陳奕齊，自稱「會和統促黨總裁張安樂商討統一事宜，完成國父孫中山遺願」、「支持國民黨完成國家統一」，還稱「廢物雞進黨，一定會炸高雄黨部」、「台獨1450都是怕死垃圾」、「我想把你們台獨大本營炸爛」、「一定要把你們全炸死」。

收到恐嚇文字的陳奕齊指出，近期全台灣事故頻傳，從大停電、倉儲大火，許多人都懷疑事有蹊蹺，蔡英文總統都指示國安單位介入調查，這個時間有人要「炸台灣基進」或是借題發揮，對方動機恐不單純，不排除是「中共同路人」作怪。

今陳奕齊率李欣翰、張博洋等人到高雄地檢署按鈴提告，希望檢警介入調查，揪出這名傳訊的王姓網友動機及相關背景。

李欣翰說，死亡威脅的暴力基因似乎寫在這些人士的腦裡，呼籲這位人士不要躲在暗處放話，上法庭表達自己的主張，台灣人不會懼怕這些威脅。

台灣基進三民區市議員參選人張博洋說，近期有多次高雄市議會遭韓粉衝撞，許多更是藏在螢幕後威嚇新時代的政治工作者，必須予以根除，台灣才能擁有正常的民主政治。

陳等人遞狀後，雄檢已完成受理，預計釐清相關案情細節後，另行偵辦釐清。

台灣基進黨主席陳奕齊（中），今天率高雄黨部主委李欣翰（左）黨籍市議員參選人張博洋（右）到雄檢提吿。記者張議晨/攝影
台灣基進黨主席陳奕齊（中），今天率高雄黨部主委李欣翰（左）黨籍市議員參選人張博洋（右）到雄檢提吿。記者張議晨/攝影
台灣基進黨主席陳奕齊日前收到恐嚇訊息，對方揚言要炸基進黨黨部，今陳赴雄檢提告，盼檢警介入調查。記者張議晨/攝影
台灣基進黨主席陳奕齊日前收到恐嚇訊息，對方揚言要炸基進黨黨部，今陳赴雄檢提告，盼檢警介入調查。記者張議晨/攝影
台灣基進黨主席陳奕齊日前收到恐嚇訊息，對方揚言要炸基進黨黨部，今陳赴雄檢提告，盼檢警介入調查。記者張議晨/攝影
台灣基進黨主席陳奕齊日前收到恐嚇訊息，對方揚言要炸基進黨黨部，今陳赴雄檢提告，盼檢警介入調查。記者張議晨/攝影

陳奕齊 台灣基進

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