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「油人楷模」徐漢涉貪 地院裁定延押 檢調擴大追查共犯

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標，取得中油煉製事業部標案後從中收取回扣，近日羈押期滿，地院於3月24日裁定延押，此外，檢調為追查共犯，月前發動二次搜索，有5名中油員工列為收賄罪被告，另有一名退休員工遭羈押。

中油煉製事業部執行長徐漢前年涉嫌辦理某採購案時，向業者收取賄款，檢調於1月26日搜索徐漢辦公室，發現不法現金近堆滿辦公室櫃子、抽屜，清點現金高達2700多萬元，創公務員涉貪現場搜出現金之最。

檢方認為徐漢涉犯違背職務收受賄賂罪等罪嫌向橋頭地院聲請羈押禁見，地院於１日27日凌晨裁准羈押禁見。目前仍在押的徐漢、有擔任白手套之嫌的劉男，日前羈押期滿，地院於3月22日開延押庭，於3月24日裁定延押徐漢。

據了解，遭檢方查扣的2700多萬現金中，其中有1000萬元煉製事業部一項億元設備採購案，徐漢涉嫌指示限制性招標方式，讓特定業者取得標案，事後索賄的款項，剩餘1700萬疑似其他標案的賄款，關於現金來源，徐漢始終辯稱是「借貸」，卻無法交代借款對象。

為追查徐漢任職期間經手的相關採購案，懷疑還有其他共犯，檢調曾於2月中旬，二度搜索中油，有約談5名中油員工，訊後諭令交保候傳，另一名退休人員向法院聲請羈押禁見獲准，此案檢調仍持續追查中。

現年61歲的徐漢服務中油41年，從基層操作員一路爬升至課長、經理、主任、大林煉油廠副廠長、公關處副處長、大林煉油廠廠長、煉製事業部副執行長等職位，2019年升任執行長，曾有「油人楷模」稱號。

中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄遭羈押。本報資料照片
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄遭羈押。本報資料照片
中油煉製事業部執行長徐漢（右圖）涉收賄，辦公室共搜出2700萬現金。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢（右圖）涉收賄，辦公室共搜出2700萬現金。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄違法護航業者得標，遭橋頭地檢署於辦公室內搜出2700多萬元現金，刷新台灣公務員貪汙史上現金查扣紀錄。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌收賄違法護航業者得標，遭橋頭地檢署於辦公室內搜出2700多萬元現金，刷新台灣公務員貪汙史上現金查扣紀錄。圖／翻攝畫面

中油 賄款 收賄

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