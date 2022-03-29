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北市殯葬管理處爆貪 北檢聲押禁見副處長
台北市政府殯葬處副處長王文秀，涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等採購資訊，洩漏給特定廠商，以護航廠商取得標案。台北地檢署昨搜索並約談王及台北市府市政顧問許志成等12名官商，漏夜偵訊後依違反貪汙治罪條例之圖利等罪將王女聲押禁見。
其餘交保被告分別為，許志成、業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓，各以10萬元交保；業者吳如繕以7萬元交保；標案評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生，各以5萬元交保。業者吳忠晉、張景森，各以3萬元交保。
檢廉獲報，指王文秀等人涉嫌於2020年至2021年間，涉嫌洩漏殯儀館的「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」採購案的招標資格等資訊，以護航福臨葬儀服務公司負責人林栢宗等廠商得標。專案小組懷疑王文秀從中收取好處。
檢廉追查，王文秀涉嫌利用職務之便得知殯葬處多項採購資訊，於是私下透露給特定廠商，甚至出力護航廠商取得「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等標案。據悉，王文秀涉洩漏的標案數量至少兩件。
據了解，專案小組接獲檢舉後，採取跟監行動發現，王文秀不時搭乘特定廠商的車輛外出，王女下車時，手上憑空多出一包東西，疑似包庇廠商取得標案的不法對價，但詳細內容尚待釐清。
檢廉昨搜索殯葬處王的辦公室區域等十四處，並約談王文秀、許志成、標案承辦員及林栢宗、雄互聯科技公司負責人林震雨等12人，將進一步釐清官商之間是否有對價關係。
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