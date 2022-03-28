女議員上鐐銬奔喪 律師：變相羞辱她的尊嚴

嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費遭羈押，她日前戴手銬、腳鐐跪爬奔喪，迄今餘波盪漾。律師林瓊嘉表示，林瓊嘉強調，百善孝為先，奔喪是為人子女盡孝的人性表現，恣意在奔喪時上手銬．腳鐐，對往生者祭拜，背離社會大眾情感，嚴重踐踏人性尊嚴，變相的羞辱被告．受刑人尊嚴，不符羈押法，也不利未來更生，應即檢討改善。

被羈押市議員戴寧的父親過世，她於23日戴手銬腳鐐奔喪。地檢署指出，喪事要戒護回家，依「受刑人及被告返家探視辦法」同一事由以1次為限，戴寧的父親預計4月8日辦理告別式，戴寧若未交保，將缺席頭七等法會，及告別式。

台中市律師林瓊嘉表示，監獄行刑法、羈押法並沒有奔喪探親以一次為限，奔喪、探親以一次為限，增加法律所沒有的次數限制，違反法律保留，有違憲顧慮。

林瓊嘉說，奔喪探親的被告受刑人，監所的保護重點在預防被告、受刑人逃匿．串證。是否上腳鐐手銬應以此為必要性的審查，如果沒有必要性，尤其女性非暴力犯罪者，為方便管理，恣意在奔喪時上手銬．腳鐐，對往生者祭拜，背離社會大眾情感，嚴重踐踏人性尊嚴，不符羈押法．監獄行刑法，監所應尊重被告、受刑人基本尊嚴，以利他們未來更生。

尊重被告受刑人基本尊嚴，鼓勵被告受刑人更生向上，才是法律目的。變相的羞辱被告．受刑人尊嚴，不利未來更生，應即檢討改善。

林瓊嘉強調，百善孝為先，受刑人被告如果沒有孝的概念，那是沒有教化可能性。即因奔喪是為人子女盡孝的人性表現。所以對女性奔喪者作腳鐐手銬的約束，方便戒護，卻不符合比例原則上，又侵害人性尊嚴，有徹底從制度檢討改進的必要