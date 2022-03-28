非犯暴力卻上鐐銬奔喪 主任檢：應以「斯文人」對待

嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費遭羈押，她日前戴手銬腳鐐跪爬奔喪，引起法界討論。台中高分檢主任檢察官李慶義表示，羈押被告因至親喪亡，申請返家探視，戒護上不上手銬有彈性空間，視個案而定，若是暴力型犯罪有脫逃之虞，當然要上手銬，而本案戒護戴寧是名女子，所犯非暴力犯罪，應以「斯文人」方式對待，不宜上手銬及腳鐐。

主任檢察官李慶義表示，羈押法第4條規定「看守所人員執行職務應尊重被告之尊嚴及維護其人權，不得逾越所欲達成羈押目的及維護羈押處所秩序之必要限度」。

羈押法第19條規定「看守所戒護被告外出，認其有脫逃、自殘、暴行之虞時，得經看守所長官核准後施用戒具。但不得逾必要之程度。被告外出時，看守所得運用科技設備，施以電子監控措施」。

李慶義說，為了確保羈押被告的權利及訴訟程序順利進行，我國訂定了羈押法，要求看守所人員執行職務應尊重被告之尊嚴及維護其人權。羈押被告因至親喪亡，依法申請返家探視，戒護被告外出，原則上不得施用戒具，除非認為有脫逃、自殘、暴行之虞，經看守所長官核准後才能施用戒具。

戴寧因父喪返家探視，載著手銬腳鐐爬進靈堂，引起非議，她身為議員，涉及詐領助理補助費案被羈押，究竟是如何認定她有脫逃、自殘或暴力行為的疑慮?這件事，顯然不只有違情、理，令人質疑，恐怕也不合羈押法保障被告人權的規範意旨。