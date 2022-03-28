林秉樞首開庭 兩造針對兩點攻防情勢一度緊張

林秉樞案今天首開準備程序庭，新北地方法院因案件有違善良風俗之虞決定不公開審理。法庭上對於案情較少談論，僅提到林秉樞承認傷害犯行，主要著重於是否公開審理討論，林的律師團並向法庭針對部分起訴書上載明、未看過的證據進行閱卷申請。

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見。

案件今天下午3時40分在新北院十一庭進行準備程序，林秉樞憔悴出庭，穿著綠色衣服、頭髮因久未修剪看起來十分厚重。林的辯護人律師陳頂新首先表示，林承認檢方起訴的傷害罪行部分，但他認為筆錄都是提示完證據，才讓林秉樞表示意見，其辯護人無法從案件提供相關證據，並向法庭聲請進行精神鑑定、調閱部分起訴書上載明卻未看過的證據。

另外，陳頂新針對本案裁定不公開審理也聲明異議，他認為林涉及的八罪除了妨害秘密之外都是常見犯罪行為，就算是妨害秘密，相關照片調查也可以不公開展示方式，對不公開審理聲明異議，並請合議庭明確告知有何違反善良風俗，法庭因此暫停考慮是否改裁定公開審理，恢復開庭後，法官指示今天維持不公開，下次將會裁定是否改為公開審理。

高嘉瑜委任律師團反辯，認為案件不宜公開，因為受害不只高嘉瑜一人，並認為林陣營是否想透過詳細檢視證據來找對高造成二度傷害的機會，再藉將案件公開審理造成高嘉瑜傷害，兩造攻防造成情勢一度緊張。