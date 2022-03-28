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檢察官偵辦媒體說「記者真可怕」 檢評會個案評鑑不成立

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

北部地區地檢署鄭姓檢察官偵辦某周刊妨害名譽案時，開庭對林姓前記者說「記者真可怕」等，林認為記者職業遭輕視、受鄭奚落，請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會審查認為，鄭無違反檢察官倫理規範，決議請求不成立。

林說，她2021年1月6日上午10時30分以被告身分出庭應訊，鄭遲至中午12時40分才開庭，數度阻斷她的發言；訊問過程，鄭多次表示「記者真可怕」、「以後不敢跟記者講話」、「被寫成怎樣都不知道」，用不當言詞貶抑她的職業。

林說，鄭多次質疑她中文能力、詢問她的學歷，她回答是德文系後，鄭即表示「難怪中文不好」，林認為鄭奚落、諷刺她，羞侮她的人格。

同周刊的王姓前記者說，他2021年3月23日出庭應訊，鄭以周刊社長於個人臉書網頁的發言截圖，對他指責，請他轉告社長不要在網路上罵，讓他無奈以對。

鄭姓檢察官表示，他沒有歧視林姓記者，開庭拖延有表示抱歉，由於已預擬問題，若不快點發問，時間會更晚，如果林的陳述被打斷，還是可具狀表示意見，沒有妨害林的權利，辦案從未失去心中的天平。

鄭說，由於許多司法記者出入地檢署，才會有「我以後都不敢跟記者說話」等語，並沒有歧視、笑謔，林撰寫新聞時，有諸多描述與事實差距甚遠，為了解林是故意或是表達能力的問題，才問林學歷是什麼。

鄭也說，他沒有怒罵王姓記者，由於周刊社長在臉書中的陳述偏頗，但案件仍在偵查中，才請王轉達社長不要再對外發言，沒有濫用職權。

檢評會勘驗開庭光碟認為，鄭沒有刻意打斷林姓記者的陳述，庭訊最後，還是請林說明、補充，關於拖庭也表示歉意，沒有輕蔑或歧視；此外，鄭訊問林學歷及中文表達能力，是在釐清報導是否依據專業，難認以笑謔態度諷刺林。

檢評會認為，王姓記者主張被指責，是因鄭擬對社長不起訴、不傳喚，所以請王轉達勿在臉書討論個案的偵查內容，王主張鄭假藉職權，不可採。

圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影
圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影

檢察官 倫理 妨害名譽

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