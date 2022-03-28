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影／KTV慶生結帳爆衝突 壽星揮刀傷人下場是在警局過生日

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

19歲薛姓男子生日將至，昨友人為其慶生，相約台北市文山區一家KTV歡唱，活動尾聲卻因結帳問題起爭執，一眾人一路吵到KTV大廳，一言不合之下推擠、互毆，薛男還拿出隨身小刀劃傷1人，所幸KTV外即有員警守望，案發後立即制止並帶回現場滋事人員，詢後依傷害罪嫌將薛男送辦。

警方調查，薛男友人昨晚在KTV內為薛男慶生，同時約了其他朋友參與，雖薛男與「朋友的朋友」互不相識，仍一同歡唱慶生，直到今天凌晨2時許，結帳時消費金額為1萬2千元，薛男表示願意支付8千元，餘款由其他人平分，此舉卻引起其他人不滿，認為「應邀來唱歌，應該是邀請人請客才對，為何還要付錢？」

同包廂約7名男女因此起爭執，在步出KTV大廳時更一言不合就互毆起來，過程中，薛男拿出隨身折疊刀揮舞，劃傷16歲馮姓少年左大腿，血濺當場，所幸KTV外有員警守望，知悉友人互毆後立刻呼叫支援警力到場，逮捕薛男並將馮男送醫治療。

警方表示，經員警將現場滋事人員及同行友人帶返警所釐清，全案詢後已依傷害罪嫌將薛男移送台北地檢署偵辦；另強調，警方對於任何暴行絕不寬貸，民眾遇有糾紛應循合法方式解決，若與人發生衝突應儘速報警處理，切勿私刑暴力，避免觸法。

薛姓男子和友人在KTV歡唱慶生，活動尾聲卻因結帳問題起爭執，薛男拿出隨身小刀劃傷1人，所幸KTV外即有員警守望，案發後立即制止，並帶回現場滋事人員。圖／讀者提供
薛姓男子和友人在KTV歡唱慶生，活動尾聲卻因結帳問題起爭執，薛男拿出隨身小刀劃傷1人，所幸KTV外即有員警守望，案發後立即制止，並帶回現場滋事人員。圖／讀者提供

KTV 傷害罪 生日

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