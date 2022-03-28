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航警局斷層掃描儀採購弊案 廠商認仿爆裂物證明造假

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

航空警察局爆桃園機場電腦斷層掃描儀採購弊案，得標廠商光智公司負責人蔡文斌疑偽造不實原廠文件、自行訂製而標示不實的仿製爆裂物，又替安檢隊長林科安支付10萬元裝潢頭期款，被依貪汙、偽造文書起訴，今天出庭坦承因原廠堅持不調參數，才因而造假文件，但否認圖利與行賄。

安檢隊長林科安今出庭，否認收賄，辯稱雖然裝潢業者是經蔡文斌介紹，議定40萬元裝潢費，但自己確實分4次匯款39萬，最後1萬因對方認為品質有瑕疵，自己才改以茶葉禮盒相贈，全程不知道有蔡文斌參與，直到受調查局詢問才得知消息。

蔡文斌今當庭坦承偽造文書，辯稱是航警局要求斷層掃描須能鎖定300公克仿製爆裂物，但原廠以儀器符合美國、歐盟等國際規範拒絕調整參數，航警局又不願意更改驗收標準，才製作形狀不一樣、但重量相仿的仿製爆裂物，再假造原廠認證文件，讓人誤信仿爆物為真。

檢調懷疑，蔡與負責採購案的航警局警務正陳力魁涉圖利，但蔡否認圖利，辯稱自己與陳無私交，也從未要求陳放水，且根據採購規範，仿爆物原廠認證文件並不包含在內，若對方要放水，就不會還要求提供原廠文件。

蔡文斌也否認向林科安行賄，辯稱與林沒有利害關係，既從未要求他做任何事，也未要求設計師告訴林自己有出錢，純粹是想幫忙。

航警X光機示意圖。圖／報系資料照
航警X光機示意圖。圖／報系資料照

桃園機場 偽造文書 安檢

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