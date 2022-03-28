爆導演李惠仁幫楊蕙如找臨演拍片 法院判黃士修免賠！

擁核人士、核四公投領銜人黃士修2019年總統大選前夕，在經營的臉書粉絲專頁「核能流言終結者」，發文指稱導演李惠仁幫卡神楊蕙如招募臨時演員拍影片，李惠仁認為名譽受損提告求償9萬1450元，台北地方法院認為黃士修沒有經合理查證，但未侵害李惠仁名譽，判黃免賠，可上訴。

李惠仁指出，黃士修2019年12月15日在臉書粉絲專頁上，公開指他替楊蕙如拍「年輕人，你們還不出門投票嗎？」的影片，並po文「那支影片是導演李惠仁協力，臨演是他找來的」、「網路上有英派學生，在幫李惠仁導演持續招募年輕臨時演員的貼文」。

李惠仁認為，黃士修意圖將她形塑成楊蕙如網軍集團成員，貶損他人格聲譽，且言論經媒體報導更加擴散，侵害他的名譽權，要求黃士修賠償9萬1450元。

黃士修抗辯，他2019年12月11日收到朋友爆料，之後確認有人在幫李惠仁徵選臨演，符合爆料內容，才會公布相關言論，他已經合理查證，且他將李惠仁的名字與楊蕙如並列，並沒有侵害李惠仁的人格法益。

法院認為，觀諸黃士修的言論內容，是選舉廣告籌劃的相關議題，與公眾事務有關；雖黃士修辯稱合理查證，也提出和消息來源的對話內容，消息來源也到庭作證，但證人也是轉述另一名友人的話，難以證明黃有經合理查證。