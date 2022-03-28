航警局斷層掃描儀採購弊案 警務正認疏失求判無罪

航空警察局爆桃園機場電腦斷層掃描儀採購弊案，負責草擬採購規範的警務正陳力魁因疑似在驗收放水，日前被依圖利、洩密等罪起訴，桃園地院今行準備程序，陳坦承自己信賴廠商，而疏於嚴格執行驗收，確有行政疏失，但否認有圖利行為，請求法院判無罪。

陳力魁出庭辯稱，自2006年承辦採購X光機（2D）起，歷年都有偵測300公克仿製爆裂物的標準，因此這次採購新一代電腦斷層掃描儀（3D），也依經驗將這條納入採購規範中，後來光智在驗收前反映該款「RTT110電腦斷層掃描儀」有可能鎖定不到，但原廠不願調整參數，因而轉告航保科長能否改為300毫升，但後者表示不能更改規範。

法官質疑，既然驗收前就知道RTT110有可能無法鎖定，當天光智卻能通過驗收，陳為何不質疑？陳男則辯，因儀器是國際大廠製造，符合美國TSA、歐盟ECAC規範，這些廠商服務都很久，認為「他們不會騙我」，因此在驗收時並未發現光智提供的仿爆裂物原廠證明是偽造，才讓光智以不合規定的仿爆物測試通過。

陳也說，自己「每次想到就難過」，承認有疏失，但並沒有藉此圖利之意。