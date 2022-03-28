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北市殯葬管理處爆貪 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市殯葬管理處副處長王文秀，等人涉嫌於2010年至2021年間，洩漏奠祭禮廳布置等採購案招標資訊，護航福臨葬儀服務公司，涉犯貪汙治罪條例等罪嫌。台北地檢署今指揮廉政署兵分14路搜索，並約談王文秀及福臨葬儀服務公司負責人林栢宗等12人。

檢廉獲報，指王文秀等人涉嫌於2020年至2021年間，涉嫌洩漏奠祭禮廳布置等採購案的招標資格等資訊，以護航林栢宗得標。台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃聖今指揮法務部廉政署兵分14路搜索，並約談王文秀等12人到案，全案朝違反貪汙罪方向偵辦。

根據官網資訊，王文秀畢業於美國紐約理工大學傳播藝術系(碩士)。公務經歷：台北市殯葬管理處副處長、台北市殯葬管理處秘書、台北市殯葬管理處二館館長、台北市殯葬管理處殯儀管理課課長、台北市政府社會局科員。

台北市殯葬管理處副處長王文秀，等人涉嫌於2010年至2021年間，洩漏奠祭禮廳佈置採購資訊，護航福臨葬儀服務公司，涉犯貪汙治罪條例等罪嫌。台北地檢署今發動搜索約談行動。圖／本報資料照
台北市殯葬管理處副處長王文秀，等人涉嫌於2010年至2021年間，洩漏奠祭禮廳佈置採購資訊，護航福臨葬儀服務公司，涉犯貪汙治罪條例等罪嫌。台北地檢署今發動搜索約談行動。圖／本報資料照

北市 貪汙 法務部

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