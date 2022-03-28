女信貸6萬上補習班拚國考 4天後悔求退費遭拒

高雄蔡姓女子為捧公職鐵飯碗，去年9月信貸6萬買了公職補習班課程，但才簽約4天，蔡女因故不考了，向補習班申請解約退費，但該班卻以雲端課程已有3分之1堂上架，依規定不得退費，蔡女討不回學費，還得揹負信貸還款壓力，她不服提告爭取權益，法官審理後，認為契約對消費者顯失公平，依消費者保護法應屬無效，扣除書籍費後，判補習班要還蔡女5萬9320元學費。

判決指出，懷抱鐵飯碗夢想的蔡女，去年9月到高雄一家公職補習班，報名普考、高考補習課程，總價為6萬元，其中2萬5000元為面授課程，剩餘3萬5000元是函授的雲端課程，但9月13日簽約購買後，蔡女4天因故放棄公職夢，尋求解約卻遭補習班拒絕。

補習班主張，當初簽約就有跟蔡女解釋退費內容，因雲端課程在簽約生效後，蔡女就可以上線學習，且在她申請退費時，雲端課程已上架超過3分之1堂，依契約無法退費；至於面授課程部分，因還未正式上課，扣除書籍費、行政費等，則可依高雄市短期補習班管理自治條例，由補習班退回2萬3720元。

蔡女不服，認為當時補習班並沒跟她說課程若上架3分之1就不給退費，何況合約書字體小，害她無法看完內容，整個契約書除了審閱期外，其他內容根本就有利補習班，害她被迫信貸去付補習費，因討不回學費，又得面臨信貸還款壓力，蔡女最終提告爭取權益。

高雄地院簡易庭審理時，法官依據高雄市短期補習班管理自治條例，認為該條例所稱「逾全期或總課程時數3分之1 」不予退費的標準，是指上課時數，但雲端補習是將實體課程放上網路的線上學習服務，與面授相比只是上課方式不同，相關退費標準應比照面授課程才對。