美麗華影城無預警停業 法院判美麗新要賠1631萬元

美麗華集團前總裁黃杏中2015年過世，家族內鬨爆風波，子女和公司官司不斷；次子黃世杰成立的「美麗新娛樂公司」被控在大直美麗華影城附近經營皇家影城，又挖角美麗華影城員工集體跳槽，一度導致影城系統故障，損失慘重。美麗華娛樂公司向美麗新、技術主管林建翰、資訊部門主管張猛勝求償8422萬餘元，台北地方法院判美麗新應賠償1631萬餘元，可上訴。

美麗華集團黃家兄弟發生內鬨，黃世杰原本是美麗華娛樂董事長，負責經營美麗華大直影城，未料股東會突然被撤換，由姊姊黃秋香擔任董座，接著爆發經營權之爭，導致大直影城多廳無法運作，停業一個月。黃世杰事後宣布，將「美麗華」影城交還家族，並與家族切割，成立美麗新公司。

美麗華指出，公司2010年和美麗華威影城公司（後為美麗新公司）簽契約，由美麗新負責經營大直美麗華影城；未料，美麗新受託期間，在距離美麗華影城僅400公尺、走路5分鐘處成立「競爭者」皇家影城。

美麗華主張，公司2018年通知美麗新終止契約，之後美麗新卻以集體挖角員工跳槽來報復，導致影城一度無法運作、被迫停業，認為美麗新積欠票券兌換、退款、會員卡贈票等款項，共2902萬餘元。另指控美麗新挖角員工、使放映系統異常或故障，要求美麗新、林建翰、張猛勝連帶賠償5519萬元。

美麗新抗辯，票券買賣關係存在於美麗新和消費者之間，且美麗新已對外說明票券退票辦法，美麗華另訂退票政策，與美麗新無關，認為美麗華請求無理由；另認為美麗華經營權異動後，派人實質接管影城，排除美麗新的支配管領能力，違約在先，美麗新不能負責影城日後異常情狀。

林建翰反駁，美麗華僅以檢方起訴書作為唯一證據，未盡舉證責任，且放映機異常是美麗華疏於監督之責，與他無關；張猛勝則抗辯美麗華請求罹於時效。

法官認為，美麗華未舉證員工集體跳槽、電腦故障，與林建翰、張猛勝有關；另認為發行團券是美麗新，而由美麗華收取票券、提供電影服務，再向美麗新請款，扣除美麗新替美麗華代出的費用後，認為美麗新應給付美麗華1087萬餘元。