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奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

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別學威爾史密斯甩人巴掌 恐涉公然侮辱、傷害

中央社 / 新北28日電

演員威爾史密斯（右）今天在奧斯卡頒獎典禮甩演員克里斯洛克一巴掌，但律師陳又新今天表示，如果以台灣法律，甩人巴掌可能觸犯中華民國刑法公然侮辱罪與傷害罪。路透
演員威爾史密斯（右）今天在奧斯卡頒獎典禮甩演員克里斯洛克一巴掌，但律師陳又新今天表示，如果以台灣法律，甩人巴掌可能觸犯中華民國刑法公然侮辱罪與傷害罪。路透

演員威爾史密斯（Will Smith）今天在奧斯卡頒獎典禮甩演員克里斯洛克一巴掌，但律師陳又新今天表示，如果以台灣法律，甩人巴掌可能觸犯中華民國刑法公然侮辱罪與傷害罪

克里斯洛克（Chris Rock）稍早在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯老婆潔達蘋姬史密斯（Jada PinkettSmith）光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌；綜合法新等外媒報導，潔達蘋姬史密斯2018年透露自己有脫髮問題，乾脆剃光頭。

陳又新告訴中央社記者，甩人巴掌以台灣法律而言，不管受傷程度輕重，如紅腫、瘀青等，都已構成傷害罪。

此外，陳又新說，甩人巴掌也涉及暴行公然侮辱罪，公然侮辱不只是言詞罵人，包括潑糞、潑漆等都算。

刑法規定，傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金；公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金，而以強暴犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

陳又新表示，就算對方開了不入流的玩笑，這在台灣法律不會讓人可合法傷害或侮辱他人，「仍是有罪」，頂多法官審理時，也許審酌情有可原而判輕一點。

此外，陳又新說，公然侮辱與傷害罪屬於告訴乃論，6個月內如果未提告，就不能再提。

刑事訴訟法規定，告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於6個月內為之。

陳又新表示，如果遇到對方開了不入流的玩笑，不如錄音，反過來提告對方公然侮辱，「不要動手把自己拖下去」，太得不償失。

衛生福利部也在社群網站臉書（Facebook）貼文表示：「幽默，若是只有讓另一方快樂，但另一方很不開心，那就不是幽默了！」

公然侮辱 傷害罪 刑事訴訟

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