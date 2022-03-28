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中研院前所長熱戀女助理 7度出國溢領28日薪資緩起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

中央研究院經濟研究所前所長簡錦漢，熱戀謝姓女研究助理，蔡姓妻子提告助理侵害配偶權，法院去年9月判賠60萬元。簡錦漢及謝姓助理私下出國旅遊，卻涉嫌偽造文書、溢領中研院4萬多元薪資，士林地檢署偵結，給予2人緩起訴處分，各繳5萬元、上課20小時。

57歲簡錦漢在2013年8月至2019年8月擔任中研院經濟所長，2020年8月回任經濟所研究員迄今；34歲謝姓女助理則是在2016年3月起5年多擔任約聘助理，專責簡錦漢交辦事務，參與研究計畫、蒐集資料等，並無國外業務。

緩起訴書指出，2019年4月起至同年12月，2人7度出國旅遊，飛往曼谷、香港、新加坡、首爾、北京、墨爾本等地，謝女在同年4月用「國內機關洽公」不實名義請3天公假，其餘的出國日，則是在員工簽到紀錄表上，不實登載上下班時間，再由簡核准公假，共計曠職28日，溢領4萬4321元薪資。

檢方認定，2人犯使公務員登載不實罪、詐欺取財罪，考量2人坦承犯行深表悔悟，謝女繳回溢領薪資等情狀，歷經司法偵查程序應有所警惕，給予2人緩起訴處分，緩起訴期間2年，各支付檢方指定的公益團體或地方自治團體5萬元，並各參與法治教育20小時。

薪資

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