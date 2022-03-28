柴犬配種苦等不到狗孫子 婦闖民宅揭真相挨告險坐牢

高雄鄭姓婦人將飼養的公柴犬寄放在林姓男子處配種，卻遲遲沒有好消息，鄭女趁機進入屋內查看，發現屋內有3隻幼犬，懷疑早已配種成功卻被隱瞞，但鄭婦未經同意進入屋內，反被林男提告。一審高雄地院判鄭無罪，但高雄高分院審理後，認定鄭無故侵入住宅，改判有罪，但案情輕微，鄭婦免刑。

判決指出，前年4月，鄭婦將公柴犬交給林姓男子，想要和林男飼養的母柴犬「麻吉」交配生子，隔兩周後，林傳訊給鄭婦稱「有譜」、「配兩次應該有中」，鄭婦原以為可以喜抱狗孫子，沒想到林男後來卻改稱「麻吉」受孕沒成功，「肚子都沒大起來」。

鄭婦後來多次詢問「麻吉」有沒有懷孕，林男都否認「麻吉」有懷胎，未正面答覆鄭婦問題，由於林男經營的通訊行2樓是間桌遊店，碰巧鄭婦兒子的好友到那打桌遊，被兒子好友撞見屋內有3隻剛出生的幼柴犬，還拍下照片傳給鄭婦。

鄭質疑林男隱瞞「麻吉」懷孕，推測生下來的3隻幼柴，應該是和她的公柴犬配種生下，當年7月20日，鄭婦跑到林男經營的通訊行，自稱有跟林男取得同意，擅自跑上2樓，發現屋內有數隻幼柴犬，發現果然被騙後，當場抱走1黑1白的幼柴，全程不到5分鐘，事後再傳訊給林男稱抱走狗狗。

林男不滿鄭婦未經同意帶走小狗，氣得告鄭侵入住宅及竊盜罪，檢方認定鄭婦不構成盜竊，僅依侵入住宅罪將她起訴。

一審高雄地院審理時，法官參考鄭婦與林男通訊內容，認為鄭婦闖入住宅行為可議，但她是為確認林是否將幼柴犬藏起來，為維護自身權益才上樓察看，有正當理由，顯非「無故」，判決鄭婦無罪，另林向鄭婦求償的2萬5000元也免賠。