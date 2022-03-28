公務員懲戒一元？憲法法庭明2場辯論 正副司法院長迴避

憲法訴訟法今年1月4日上路後，憲法法庭明天首次1天開2個案件的言詞辯論庭，大法官許宗力與蔡烱燉因身兼司法院院長、副院長要迴避，這也是新制上路後頭一遭。明將由資深大法官黃虹霞擔任審判長。

憲法法庭明天上午10點審理的是「年終考績丁等免職案」，下午3點審理的則是「徐國堯案」，都牽涉到憲法第77條是否蘊含「懲戒一元化」的憲法原則。

因公務員免職涉及司法權與用人機關（行政權）以及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，憲法法庭公告許宗力、蔡烱燉於本月9、16日起迴避；但為何性質相近的兩案為何隔了8天才陸續公告司法院正、副院長迴避？二人是主動迴避還是經人質疑才迴避？充滿疑問，憲法法庭未說明。

憲法法庭明天審理，一案是基隆市林姓消防隊員行竊，被依侵入住宅竊盜罪判6月得易科罰金之刑定讞。基隆市政府先依警察人員人事條例於2016年1月令林停職，消防局以品行不端將他年終考績打丁等，基市府核定免職。林向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭駁，提行政訴訟。台北高等行政法院認相關法律有違憲之虞，聲請解釋。

北高行第五庭認為，公務人員考績法第6條第3項第4款、第7條第1項第4款、第8條後段、行政程序法第3條第3項第7款等規定，有架空憲法第77條「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。」掌理核心領域之虞，憲法第83條、增修條文第6條第1項第3款關於考試院掌理規定也有疑，聲請解釋。

憲法法庭認為本案的爭點在於憲法第77條是否蘊含「懲戒一元化」的憲法原則？而現行懲戒與懲處的二元規範體系，依照司法院釋字第298號解釋「此項懲戒為維持長官監督權所必要，自得視懲戒處分之性質，於合理範圍內，以法律規定由長官為之。」其中所指「合理範圍」若可包含免職處分，有無侵害憲法第77條賦予司法機關享有懲戒權的意旨？

此外，公務人員考績法的規定涉年終考績丁等予以免職，性質上是否屬於實質懲戒處分？是否牴觸憲法第77條以司法院為最高懲戒機關的意旨？免職處分是否仍由行政長官來做、還是因涉及剝奪公務人員身分，應由司法權為之？且這些規定有沒有侵害人民服公職權？