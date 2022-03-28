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紅燈右轉被抓辱警判拘役 法官：警察也是父母心肝寶貝

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

謝姓女子騎機車紅燈右轉，遭新竹縣警竹東分局竹東派出所陳姓警員攔停，謝女不配合告知身分、試圖離去，陳拔下機車鑰匙。謝女不斷斥陳「做人積點德可以嗎」還罵粗話；新竹地方法院認為警察也是人生父母養的心肝寶貝，工作無端受辱感受非常不好，依侮辱公務員罪判她拘役50日定讞。

刑事部分早在2019年5月30日確定，謝女卻認為警察執法造成她精神莫大痛苦，提國家賠償訴訟，要求新竹縣警局賠償51萬元。台灣高等法院民事庭認為縣警局警員未不法侵害謝女行動自由、身體健康、名譽，不應准國賠，駁回謝女上訴確定。

謝女主張2018年6月23日早上騎車經過竹東鎮永康街、自强路口時，被陳姓警員、警專李姓女實習生攔下，說她「違規紅燈右轉」。謝女認為這個路段不是陳的巡邏路線，他們沒有執行交通稽查任務權限，攔停行為違反警察勤務條例；就算她違規紅燈右轉，但當時她的機車並未發生危害，警遭警察拔鑰匙，認為警察違反警察職權行使法，且未優先適用道路交通管理處罰條例採逕行舉發方式，於法不合。

謝女聲稱後來又有張姓等2名警員、2名實習生到場，她因情緒不快而說出「操」，卻被依妨害公務現行犯逮捕，造成她手臂挫傷，而且張姓警員還在她被帶進警車時說「shit（英文，屎）」、吐口水，侵害她名譽。

警方表示，張姓警員並未說「shit」或吐口水，而陳姓警員是在執行轄區銀樓巡邏和守望勤務時，發現謝女紅燈右轉始才攔停，未違反警職法、道交條例規定。因謝女否認違規且拒絕告知身分證字號，又以「趕時間」為由想騎機車離去，陳才拔下鑰匙。縣警局指謝女以「操」辱駡陳，才被以妨害公務現行犯逮捕，警察是依法執行職務。

高院指出，檢察官勘驗錄影畫面，張姓警員雖有發出「削」的聲音，但很小聲，不確定是「shit」，當場沒人有反應，究竟張有沒有講「shit」並不明確。高院認為，就算張真的有講「shit」，充其量也只是對謝女未配合警方查察、逮捕的表意，不是流於情緒、人身攻擊。

高院認定謝女當天確實紅燈右轉，警方沒有違法，就算她在逮捕過程中受傷，也不得請求國家賠償，新竹縣警局無須賠償。本件不得上訴。

謝姓女子騎機車紅燈右轉，遭新竹縣警竹東分局竹東派出所陳姓警員攔停，謝女不配合告知身分、試圖離去，還罵警員「操」，吃上侮辱公務員罪。謝女反要求縣警局國賠51萬元，台灣高等法院民事庭駁回確定。記者王宏舜／攝影
謝姓女子騎機車紅燈右轉，遭新竹縣警竹東分局竹東派出所陳姓警員攔停，謝女不配合告知身分、試圖離去，還罵警員「操」，吃上侮辱公務員罪。謝女反要求縣警局國賠51萬元，台灣高等法院民事庭駁回確定。記者王宏舜／攝影

警察 新竹 妨害公務

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