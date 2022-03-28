毒駕挨罰不繳扣薪 貨運司機求分期還獲准

陳姓男子因毒駕等遭罰逾新台幣12萬元不繳，行政執行署士林分署今天表示，查知他為貨運司機執行扣薪；陳男怕公司得知曾毒駕會丟工作，先繳部分罰款請求分期還款，分署同意。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞稿指出，日前已啟動「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰專案」，針對酒（毒）駕案件強化執行。

新聞稿指出，家住新北市汐止區，現年29歲陳姓男子於民國104年4月間遇到警察攔檢，遭查獲吸食迷幻藥駕駛違規，新北市交通事件裁決處裁罰6萬元，並吊扣駕照1年。陳男後來又因3次無照駕駛汽車、闖紅燈、併排停車等，再遭裁罰4萬600元。

此外，陳男於103年5月當兵時，曾被查獲吸食3級毒品K他命，經宜蘭縣警察局裁罰2萬元，以及107年12月間沒去參加毒品危害講習，裁處5000元。陳男因逾期未繳納罰鍰等，案件移送至士林分署執行。

士林分署於收案後，先行查扣陳男數家銀行存款，但都執行無著，後來於今年3月15日扣押陳男於一家汽車公司薪資。

陳男為避免公司在收受士林分署扣薪命令後，發現他有毒駕行為，進而影響擔任貨運司機工作，答應在公司3月底扣薪前，一定會處理這些罰鍰，並在3月24日先繳納毒駕罰鍰6萬元，剩餘部分，請求分為20期繳納，每期繳納3000元。

陳男向執行人員表示，他是家中唯一的經濟支柱，家裡有高齡80幾歲祖母、失業父親及2個年幼小孩要扶養，如果他失去工作，全家將陷入生活困頓窘境。

士林分署調查後，同意他提出分期方案，並撤銷扣薪命令，使陳男能繼續安心工作，以維持一家大小基本生活無虞。