搭高鐵椅背傾斜 男不滿遭後方日本人推3次 竟告強制罪

吳姓男子去年9月27日晚上7時許，搭乘台灣高鐵乘坐在8車廂9Ｃ位置，不滿後方10Ｃ座位日籍男子3度推他的椅背，找來站務員、警察，指控日籍男子推椅背行為涉犯強制罪。士林地檢署偵結，給予不起訴處分。

日籍男子供稱，當日和妻小一起坐在同一排10排ABC位置，妻小要上洗手間，坐在靠走道的他為了讓妻小通過，加上前排座椅非常傾斜「右手扶前面椅背的握把」等妻小回來，再度扶了椅背握把站起來。

日籍男子稱，不記得什麼時候收起餐桌，但印象中吳男轉頭看他3次，當時有用日文向吳男說明「因為他的椅背過於傾斜，所以才扶了他的椅背握把」但是對方聽聞直接站起來不知道去哪，過一陣子吳男帶了站務員跟警察過來。

吳男稱，不認識日籍男子，高鐵行經苗栗至新竹間，遭日籍男子3度推擠座椅，第一次以為是他妻小經過擦撞，所以轉頭看，但後來日籍男子仍推擠座位，應該是椅子往後傾斜擠壓他的座位空間，他覺得不舒服。

檢察官認為，高鐵座位前後排座椅距離不遠，後排人員變換姿勢時，不慎觸碰前排座椅不是罕見的事情。

檢方認定，日籍男子因為吳男座位的椅背傾斜，壓縮乘坐空間，不能排除起身是為了讓道，或取得舒適的乘坐空間，才會扶前面椅背握把或碰觸前座椅背，難認是為了妨害吳男行動自由。