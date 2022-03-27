快訊

一張圖看天氣！兩波冷空氣雨勢報到 清明連假這裡有雨

中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

303大停電 高檢署：未要求以國安案件偵辦

中央社 / 台北27日電

台灣高檢署今天發布新聞稿表示，橋頭地檢署偵辦興達火力發電廠停電案，高檢署未具體要求以「國安案件」查辦，請外界勿再妄自揣測或渲染，以維檢察官辦案空間。

橋檢調查303大停電原因及相關人員是否涉刑責，21日搜索興達發電廠員工住處等地，帶回3人漏夜偵訊後認涉犯公共危險罪，諭知各以新台幣15萬元交保。高檢署22日邀集橋檢及桃園地檢署召開「能源設施相關案件會議」。

有媒體社論指出，總統蔡英文將303大停電導向國安事件後，外傳將被提名檢察總長的高檢署檢察長邢泰釗隨即召集桃檢、橋檢集會，要求以「國安案件」查辦。也就是說，懷疑台電內部有人配合境外敵對勢力，刻意釀成全台大規模停電，甚至讓護國神山台積電無電可用，目的是擾亂民心與社會。

高檢署表示，興達火力發電廠案件是由承辦檢察官依其法律專業認事用法，搜索票也由法院依法核發，目前案件仍在偵查中，尚未偵結，請外界尊重法官及承辦檢察官的專業判斷，避免干擾偵查。

高檢署指出，橋頭地檢署因偵辦能源設施相關案件而發動搜索的時間，與高檢署召開「能源設施相關案件會議」完全風馬牛不相及。

高檢署表示，邢泰釗於3月22日能源設施相關會議，是為回應相關地檢署「專家鑑定」及相關「費用」等辦案需求，會議中並未具體指示個案偵辦方向，也未具體要求以「國安案件」查辦。

高檢署強調，各地檢署偵辦中的能源設施相關個案，具體案情及蒐證情況等，均非高檢署、邢泰釗或外界所得知悉，高檢署及邢泰釗更無從就相關案件主動、公開召開記者會發布新聞，籲請外界切勿再予揣度或誇大。

停電

延伸閱讀

橋檢偵辦303停電案 高檢署：事前不知情也未干預

開能源設施案件會議 高檢署：未指導偵辦方向

台南又停電！地下電纜故障安平區1930戶停電已緊急搶修

停電辦台電 藍委：第一次這麼憐憫台電員工

相關新聞

前妻強勢回歸 婆婆還贈房 媳婦求償百萬敗訴

彰化縣一家知名鍋貼店李姓老闆因再娶的妻子林女不願到鍋貼店和婆婆一起工作，兩人結婚後隔年，婆婆就要丈夫接回前妻到鍋貼店幫忙...

影／北市信義深山宮廟內聚賭 警暗夜突襲天九賭場逮24人

台北市警方日前獲報，有地下職業賭場在信義區流竄、聚賭，經數日蒐證，今晨集結警力突襲搜索，在信義區福德街一處宮廟內查獲現場...

收到罰單來自沒買的機車 原來是證件遺失遭盜用

台中市林姓男子在去年間收到一張機車違規超速罰單，不過林發現，該輛機車並非他購買，而且案發地點遠在新竹，認為應該是與他在2...

周末夜黃金海岸改裝車聚軋車 台南警一晚舉發13件違規

台南市警六分局得知有民眾號召昨晚在南區黃金海岸舉辦改裝車聚大會師，在濱南路與台86線台南端口南北雙向及黃金海岸船型屋南北...

嫌超商店員動作慢 六旬男拿安全帽K、飆髒話下場慘了

台中市六旬王姓男子在去年7月間到北屯區的超商購物，但期間因嫌譚姓店員動作太慢、服務態度不佳，拿安全帽丟擲店員，還辱罵三字...

台中年輕塗鴉藝術家買毒郵票、哈毒草 自用獲緩刑

台中市謝姓男子曾因於台中千越大樓塗鴉被媒體報導，前年間，透過網路向美國賣家，購買含有LSD、俗稱「一粒砂」迷幻藥的24張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。