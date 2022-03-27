館長指控「修冷氣不付錢」 忽必烈：陳之漢謊話連篇

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗「三重館」健身房營運糾紛越演越烈，昨天他再度於臉書發文指控加盟主欠錢，「連修理冷氣50幾萬都不給廠商」。稍後忽必烈健身館公司則發新聞稿指責陳之漢「謊話連篇」，並稱31日清算點交三重館資產，打算邀市政府監督，亦請警方派員到場，防範衝突意外發生。

陳之漢針對忽必烈公司23日的新聞稿內容聲稱「對往來廠商應付款項及員工薪資未有拖欠」，昨天發文爆料指控三重館，不但會員近日想退費退不到錢，房東沒有按照合約收到支票、被多家銀行抵押借錢、不繳大樓管理費、去年9月修理冷氣50幾萬不給廠商被告上法院、違反加盟合約不將營利交給總公司。

所以他只能等月底退出三重館經營之後，再跟會員詳細說明，未來如果三重館不退費，他也會盡心處理，而且必將在三重地區另找場地重新開館。

對此，忽必烈健身館有限公司發出聲明嚴厲駁斥，指稱自「成吉思汗三重館」開館以來，所有營運收入與開支，均交由陳之漢經營團隊全權負責，公司印章、存摺皆交由陳之漢團隊保管。

但是該團隊卻曾於去年6月，把三重館盈餘公積金1千萬元直接轉到陳之漢個人名下，事後再拒繳房租、大樓管理費等，意圖捏造三重館經營不善假象，忽必烈公司已提告偽造文書等等嫌疑。

忽必烈健身館有限公司新聞稿

再駁館長陳之漢謊話連篇 忽必略健身公司邀市府會員到場監督點交

網紅館長陳之漢一個月來利用個人社群媒體，天天散布【成吉思汗三重館】欠錢不實言論，已嚴重影響三重館未來營運，原本所有爭議靜待法律最後裁決，無奈「積非成是」的說法，造成我方極度困擾，也讓其他絕大多數沉默會員權益受損，特於今(3月/26)日說明澄清。

一、【成吉思汗三重館】自健身館開館以來，所有的營運收入、各種開支，均交由陳之漢經營團隊全權負責，當年基於信任原則，將三重館的公司印章、存摺等，皆交由陳之漢團隊保管，方便處理每日日常財務事宜。陳之漢團隊預計在2022年3月31日盤點清算點交三重館資產，在清算日前，所有財務管理均由陳之漢團隊負責。

二、陳之漢多次在直播中，承諾願意幫會員「代位求償」，請已申請退費會員直接向陳之漢要錢，本公司將在點交交接清楚後，再與該團隊結算。

三、截至今(2022年3月26日)止，陳之漢團隊所有成員每個月圴領有勞務所得，陳之漢每個月仍領有本公司薪資、服務費，卻多次於網路直播中惡意發表不實言論傷害本公司形象，已委請律師追究背信刑責。

四、陳之漢自2021年6月起，多次放話傷害本公司形象，最嚴重的是公司「欠錢」指控。真相是，2021年6月，陳之漢團隊持一份來源不明的文件，以此為由直接把三重館盈餘公積金1千萬元轉到陳名下，事後再拒繳房租、大樓管理費等，意圖捏造本公司經營不善假象，甚至造成會員恐慌，本公司已提起偽造文書等刑責告訴，交由新北地方法院審理中。

五、本公司只想好好經營健身房事業，給會員一個單純、健康、專業的健身環境，不想牽扯政治，也不想登上社會新聞版面，但檢視陳之漢近年來在直播中的多數言論，根本與健身事業毫不相關，且還與黑道、槍擊沾上邊，令外界對他形象打上問號；加上他現在「什麼都賣、什麼都不奇怪」，更加背離健身房的專業，也不再是10年前本公司認識的認真負責的陳之漢。

六、下周四(3月31日上午10點)，本公司將與陳之漢團隊在三重館進行盤點清算資產，歡迎新北市政府相關單位長官蒞臨監督指導，為防範衝突意外發生，本公司已協請轄區三重警分局派員到場蒐證，更歡迎會員、廣大愛好健身運動者到場了解指導，共同營造雙贏的健身環境。

忽必烈健身館有限公司