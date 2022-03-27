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收到罰單來自沒買的機車 原來是證件遺失遭盜用
台中市林姓男子在去年間收到一張機車違規超速罰單，不過林發現，該輛機車並非他購買，而且案發地點遠在新竹，認為應該是與他在2019年間在公園遺失身分證有關，林向台中法院行政法庭訴請撤銷罰單，台中行政訴訟停審理後，認定林的違規非出於故意或過失，判撤銷罰單。
判決指出，林姓男子在去年6月間收到一張交通違規罰單，罰單是名下的一輛機車在2020年9月間行經新竹縣竹東鎮122線18.1K-18.4（往東）處，超速18公里，林遭開罰1200元，記違規點數一點，不過林主張，該輛機車並非他購買，而且騎機車的人也不是他，認為應該是2019年在西屯區上德公園遺失腰包時，證件遭人盜用有關。
林男向台中地檢署提告，檢方查出，涉案的廖姓男子與林男素不相識，涉嫌在2020年持林的身分證，向人購買機車後，將林的身分證委人到新竹市監理站辦理過戶，並將該輛機車的車籍登記為林，不過廖在案發後已經死亡，台中地檢署偵結不起訴。
林男向台中地院行政訴訟庭聲請撤銷罰單，台中地院行政庭審理後，認為行政罰法規定，違反行政法義務的行為，若非出於故意或過失者，不予處罰，立法目的有故意或過失才有處罰的原則，而林男遭廖男冒名購買機車，無從預見及防止此次交通違規的發生，林男非機車駕駛人，而台中市交通事件裁決處也沒有舉證，林有何故意或過失的可歸責原因，因此依法撤銷罰單，判林免罰。
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