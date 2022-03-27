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周末夜黃金海岸改裝車聚軋車 台南警一晚舉發13件違規

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局得知有民眾號召昨晚在南區黃金海岸舉辦改裝車聚大會師，在濱南路與台86線台南端口南北雙向及黃金海岸船型屋南北兩側停車場聯合稽查路檢，當場舉發改裝LED頭燈、無照駕駛等13件違規，另查獲7輛改裝噪音車輛，通報環保局召回檢驗開罰。

警方指出，深夜改裝呼嘯而過，不但擾人清眠，且危及路過人車，影響社區住居生活品質，近日從臉書訊息得知，有民眾號召將於26日晚間在南區黃金海岸舉辦改裝車聚大會師，為避免影響用路人行車安全及破壞市民良好的生活環境，除嚴密監控，昨晚主動出擊，結合監理機關及交通警察大隊聯合稽查路檢及盤查勤務。

警方在濱南路與台86線台南端口南北雙向，及黃金海岸船型屋南北兩側停車場，攔查取締改裝車、噪音車及防制危險駕車，一晚下來大有斬獲。

據統計，針對非法改裝車輛加強取締，現場舉發改裝LED頭燈、變造燈光顏色，違反道交條例第16條及第18條改裝部分共12件、違反道交21條無照駕駛則有1件，合計13件。另查獲7輛改裝噪音車輛，將通報環保局召回檢驗開罰。

六分局長許敏能呼籲，民眾切勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛外，未來將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入路段，加強攔查取締，以還給民眾一個安全、安心、安寧的生活環境。

警方現場舉發改裝LED頭燈、變造燈光顏色，違反道交條例改裝部分共12件、違反道交21條例無照駕駛則有1件，合計13件。記者邵心杰／翻攝
警方現場舉發改裝LED頭燈、變造燈光顏色，違反道交條例改裝部分共12件、違反道交21條例無照駕駛則有1件，合計13件。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局近日從臉書訊息得知，有民眾號召將於26日晚間在南區黃金海岸舉辦改裝車聚大會師，昨晚規畫聯合稽查路檢，大有斬獲。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局近日從臉書訊息得知，有民眾號召將於26日晚間在南區黃金海岸舉辦改裝車聚大會師，昨晚規畫聯合稽查路檢，大有斬獲。記者邵心杰／翻攝
警方指出，針對改裝車輛經常出入路段，加強攔查取締，以還給民眾一個安全、安心、安寧的生活環境。記者邵心杰／翻攝
警方指出，針對改裝車輛經常出入路段，加強攔查取締，以還給民眾一個安全、安心、安寧的生活環境。記者邵心杰／翻攝

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