嫌超商店員動作慢 六旬男拿安全帽K、飆髒話下場慘了
台中市六旬王姓男子在去年7月間到北屯區的超商購物，但期間因嫌譚姓店員動作太慢、服務態度不佳，拿安全帽丟擲店員，還辱罵三字經，過程造成店員右上臂有擦挫傷，店員報警提告，王犯後承認犯行，但未與店員達成調解，台中地院依傷害罪，判拘役40天，得易科4萬元。
判決指出，王姓男子（60歲）在去年7月25日清晨6時許，前往北屯區某全家超商購物時，因認為譚姓店員的服務、動作太慢，加上催促時，認為店員回應的態度不佳，在櫃台拿安全帽丟擲店員的右手臂，還辱罵三字經，造成店員右側上臂擦挫傷。
譚姓店員向台中市第五警分局提出傷害告訴，王到案承認，因為店員動作慢而惱怒，才會有丟安全帽、罵髒話的犯行。
台中地院審理時，王表達願意與店員調解，不過店員不願調解，有電話紀錄為證，台中地院審理，認為王涉犯傷害、強暴侮辱罪，從重依傷害罪論處，判拘役40天，得易科4萬元，可上訴。
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