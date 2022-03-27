台中年輕塗鴉藝術家買毒郵票、哈毒草 自用獲緩刑

台中市謝姓男子曾因於台中千越大樓塗鴉被媒體報導，前年間，透過網路向美國賣家，購買含有LSD、俗稱「一粒砂」迷幻藥的24張毒郵票，在海關時被查獲，還向朋友購買四氫大麻酚的菸草。台中地院審酌，謝無前科，毒品為供自己施用，依法判刑2年、拘役50天、緩刑5年、罰金5萬，並提供240小時義務勞務。

台中地院審酌，謝男的行為雖然不當，但是數量有限，目的在於供自己與友人使用，情節尚屬輕微，顯與一般販毒或運毒集團的犯罪情節不同，惡性尚非屬罪惡滔天、重大不赦程度，加上謝年紀仍輕，還從事塗鴉藝術創作，因在國外及在國內與外國人長期接觸，輕忽毒品危害性，未能妥適拿捏其分際。

台中地院指出，謝過去沒有前科，應是因一時失慮而觸法，謝所顯現的反社會人格並非嚴重，經審慎斟酌各項情狀，認謝所犯運輸第二級毒品罪，縱已依修正前毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑，但仍有情輕法重，不符合罪刑相當性及比例原則，更無從與大毒梟的惡行有所區隔，在客觀上足以引起一般人同情。

台中地院依規定酌量減刑，分別依運輸二級毒品、持有二級毒品罪，判刑2年、拘役50天得易科、緩刑5年，支付公庫5萬元，並向檢察官指定機關，提供240小時義務勞務、接受法治教育5場，緩刑期間付保護管束。

判決指出，謝姓男子明知麥角二乙胺（LSD、俗稱一粒砂）為迷幻藥，在台屬於管制二級毒品，但他在前年5、6月間在台北市，委由「KEVIN」利用網路向美國賣家購買含LSD成分的24張毒郵票，還把不知情的法國籍鄰居為收件人，企圖運輸毒品進口，不過在海關時，就被緝毒犬查獲。